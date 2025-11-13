Politika

UVEK UZ SVOJ NAROD Vučić: Večeras u Parizu, uskoro u Negotinu, Mionici, Sečnju, Novom Sadu

V.N.

13. 11. 2025. u 20:19

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras u Pariz gde boravi na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

 - Večeras u Parizu, uskoro u Negotinu, Mionici, Sečnju, Novom Sadu. Uvek uz svoj narod! - napisao je predsednik Vučić na svom Instagramu.

