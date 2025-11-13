Politika

ŠOK NA N1: Za svaku pohvalu to što je Vučić pozvao Dijanu Hrku

Novosti online

13. 11. 2025. u 20:01

PROFESOR FPN Bojan Vranić rekao je na N1 da je srećan što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao Dijanu Hrku.

ШОК НА Н1: За сваку похвалу то што је Вучић позвао Дијану Хрку

Foto: Printskrin TV N1

- Srećan sam što je predsednik Vučić pozvao telefonom Dijanu Hrku, pregovori nisu laki ali dobro je da do kontakta dolazi, to je za svaku pohvalu! - kazao je on.

