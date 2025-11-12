ADRIA SAMIT Dodik: Imali smo veoma koristan sastanak sa srpskom stranom, mi smo za pridruživanje EU

VEOMA koristan sastank u skladu sa dosadašnnjim sastancima Republike Srpske i Srbije u nastojanju da obezbedimo za srpski naorod najbilje moguće, pre svega razumevanje globalnih i regionalnih pitanja, a jednako tako i naše međusobne odnose držimo na visokom nivou i naravno da sam ja zahvalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za svo dosadašnje razumevanje.

Neki uvek vide da ima nekih šumova, ali to je njihova stvar. Mislim da se radi o odgovornim državnim politikama Republike Srpske i Srbije, da bi to moglo biti ugroženo bilo kakvim okolnostima. Dakle, jedan sastanak na kome smo razgovarali o našim privrednim pitanjima, o saradnji. Informisali smo se međusobno o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj sa moje strane i ovde u Srbiji sa stanovišta predsednika. Narvno da imamo turbulentna vremena i njih treba shvatiti i razumeti.

Mi stojimo na poziciji Srbije koja bira svoju demokratsku vlast koja treba da bude poštovana, kao što mi poštujemo izabranog predsednika, Vladu i sve institucije u Srbiji i da bilo kakvo nasilje ne predstavlja doprinos Srbiji jačanju Srbije u budućem vremenu. Jednako tako i u RS koja je izložena silnim metodama intervencionizma, pre svega EU koja želi da ostane iza svojih pogubnih, ne pravnih, nekih rešenja koja su protivna evropskim standardima kao što je podrška nelegalnom Šmitu u pogledu njegovih postupaka. Ja samo želim da kažem da je Republika Srpska za evropske integracije sto postonto plen kao što neki misle u Briselu. Ukoliko RS ne bude uverena, da EU, mora da nam kaže jednu stvar.Da li je to što je Šmit uradio deo pravnog nasleđa EU.

Ako jeste onda nemamo o čemu da razgovaramo. Ako nije onda moraju da nam kažu kako će to pitanje da reše. Ida to sklone iz pravnog prometa. Republika Srpska se vraća principima, 14 principa neostvarenih. Mislim da je ovo dosadašnje koje ide za tim da se izdvoji jedno pitanje kao evropski vredno, važno, je podvala. Znači vraćamo se na 14 principa za pridruživanje EU. To znači Ustavni sud BiH, pre toga mi nećemo ništa raditi.