Politika

OBELEŽENA HRAMOVNA SLAVA PEĆKE PATRIJARŠIJE: Litugriju služio episkop novobrdski Ilarion u pristustvu vernog naroda (FOTO)

Dragana ZEČEVIĆ

10. 11. 2025. u 12:43

LITURGIJOM koju je služio episop novobrdski Ilarion sa sveštenstvom i monaštvom eparhije raško-prizrenske i u prisustvu velikog broja vernika danas je u Pećkoj Patrijaršiji obeležen sveti Arsenije, hramovna slava svetinje koja se nalazi kraj Pećke Bistrice i nadomak istoimenog grada u Metohiji.

ОБЕЛЕЖЕНА ХРАМОВНА СЛАВА ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ: Литугрију служио епископ новобрдски Иларион у пристуству верног народа (ФОТО)

Foto: D. Zečević

Domaćin današnje slave bio je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović dok će dogodine kum slave biti dr Lazar Prodanović predsednik opštine Bratunac.

 

foto d.z.

 

 

Inače, Pećku Patrijaršiju nekadašnje sedište srpskih patrijaraha osim vernika sa Kosova i Metohije i centralne Srbije obilaze i turisti iz celog sveta budući da se svetinja kao i tridesetak kilometara udaljen manastir Visoki Dečani nalazi na listi Uneska.

 

Foto: D. Zečević

 

 

Svetinju u kojoj borave monahinje obezbeđuje tzv. kosovska policija čiji se punkt nalazi na smaom ulazu u manastirsko dvorište. 

 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ: Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić
Politika

0 3

"SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ": Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić

NAKON što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

10. 11. 2025. u 19:59

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta