OBELEŽENA HRAMOVNA SLAVA PEĆKE PATRIJARŠIJE: Litugriju služio episkop novobrdski Ilarion u pristustvu vernog naroda (FOTO)

LITURGIJOM koju je služio episop novobrdski Ilarion sa sveštenstvom i monaštvom eparhije raško-prizrenske i u prisustvu velikog broja vernika danas je u Pećkoj Patrijaršiji obeležen sveti Arsenije, hramovna slava svetinje koja se nalazi kraj Pećke Bistrice i nadomak istoimenog grada u Metohiji.

Domaćin današnje slave bio je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović dok će dogodine kum slave biti dr Lazar Prodanović predsednik opštine Bratunac.

Inače, Pećku Patrijaršiju nekadašnje sedište srpskih patrijaraha osim vernika sa Kosova i Metohije i centralne Srbije obilaze i turisti iz celog sveta budući da se svetinja kao i tridesetak kilometara udaljen manastir Visoki Dečani nalazi na listi Uneska.

Svetinju u kojoj borave monahinje obezbeđuje tzv. kosovska policija čiji se punkt nalazi na smaom ulazu u manastirsko dvorište.