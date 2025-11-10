OBELEŽENA HRAMOVNA SLAVA PEĆKE PATRIJARŠIJE: Litugriju služio episkop novobrdski Ilarion u pristustvu vernog naroda (FOTO)
LITURGIJOM koju je služio episop novobrdski Ilarion sa sveštenstvom i monaštvom eparhije raško-prizrenske i u prisustvu velikog broja vernika danas je u Pećkoj Patrijaršiji obeležen sveti Arsenije, hramovna slava svetinje koja se nalazi kraj Pećke Bistrice i nadomak istoimenog grada u Metohiji.
Domaćin današnje slave bio je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović dok će dogodine kum slave biti dr Lazar Prodanović predsednik opštine Bratunac.
Inače, Pećku Patrijaršiju nekadašnje sedište srpskih patrijaraha osim vernika sa Kosova i Metohije i centralne Srbije obilaze i turisti iz celog sveta budući da se svetinja kao i tridesetak kilometara udaljen manastir Visoki Dečani nalazi na listi Uneska.
Svetinju u kojoj borave monahinje obezbeđuje tzv. kosovska policija čiji se punkt nalazi na smaom ulazu u manastirsko dvorište.
Preporučujemo
DRUGI KRUG LOKALNIH IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Srbi se bore i za 10. opštinu
09. 11. 2025. u 14:21
U AP KiM SUTRA DRUGI KRUG LOKALNIH IZBORA: Birači izlaze u 18 opština
08. 11. 2025. u 12:39
KASAPIN IRAKA I KUM "TZV. KOSOVA": Šta je Srbima bio Dik Čejni
04. 11. 2025. u 21:41
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)