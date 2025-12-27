IZBO NOŽEM SVOJE RODITELJE PRE SAMOUBISTVA: Stravični detalji zločina u Kruševcu
STANARI jedne zgrade u Kruševcu jutros su zatekli horor prizor ispred zgrade, kada su zatekli telo na pločniku ispred višespratnice i slučaj odmah prijavili policiji!
Međutim, po dolasku na lice mesta i ulaskom u stan gde je mlađi muškarac (36) koji je izvršio samoubistvo, živeo, policija je zatekla još veći užas!
- Policija je odmah po prijavi građana izašla na lice mesta, hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt muškarca koji je skokom sa zgrade izvršio samoubistvo. Nakon ulaska u stan gde je on živeo, policija je zatekla još dva tela - kaže nezvanično izvor Kurira i dodaje da se, pored samoubistva, radi i o dvostrukom ubistvu.
- Sumnja se da je mladić pre samoubistvo, nožem izbo svoje roditelje. Tela oca i majke pronađena su sa brojnim ubodnim ranama u predelu vrata.
Kako saznajemo, ubrzo je pronađen i krvavi nož kojim je, najverovatnije, izvršeno ubistvo.
Motiv zločina još uvek nije utvrđen, a tela stradalih odmah su prevezena na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će potvrditi tačan uzrok smrti.
