ŠOLAK DOTAKAO DNO: Tajkunski mediji ne žale za žrtvama, već huškaju na mržnju (VIDEO)
Na današnji dan, blokaderski, tajkunski mediji, pod diktatom Dragana Šolaka, ne žale za žrtvama.
Umesto toga, oni huškaju na mržnju, šire laži, bave se političkim profitom iz tragedije - izborima i vanrednim stanjima.
Sve osim tuge i pijeteta.
