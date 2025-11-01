Politika

ŠOLAK DOTAKAO DNO: Tajkunski mediji ne žale za žrtvama, već huškaju na mržnju (VIDEO)

Novosti online

01. 11. 2025. u 15:31

Na današnji dan, blokaderski, tajkunski mediji, pod diktatom Dragana Šolaka, ne žale za žrtvama.

ШОЛАК ДОТАКАО ДНО: Тајкунски медији не жале за жртвама, већ хушкају на мржњу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Radar

Umesto toga, oni huškaju na mržnju, šire laži, bave se političkim profitom iz tragedije - izborima i vanrednim stanjima.

Sve osim tuge i pijeteta.

