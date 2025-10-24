"OVO NISAM JA! MISLILI SU DA ĆU DA ĆUTIM!" RAZOBLIČENE LAŽI BLOKADERA: Na podmetnutom snimku iz Ćacilenda nije terorista Anđelković!

Nakon što je na Instagram stranici "Bez cenzure" objavljen snimak, na kom, navodno, terorista Vladan Anđelković ispija kafu i ljubazno ćaska sa ranjenim Milanom Bogdanovićem, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Nikolom Petronićem koji nam je potvrdio da je on muškarac sa snimka.

Foto: Printskrin

Naime, sporni snimak, koji blokaderi sada koriste za spinovanje i širenje lažne slike, a sa ciljem da prikažu kako je navodno terorista poznavao i družio se sa ljudima iz Pionirskog parka, pokazuje da oni ne odustaju u svojim podlim namerama.

Na pitanje, šta se zapravo desilo tog dana kada je snimak nastao, Petronić ističe da je sa svojim saborcem Milanom Bogdanovićem, kao i svakoga dana ispijao kafu.

- Kako da vam kažem, taj snimak nisam video, jutros mi je zet pokazao snimak. Smešno... Manipulišu... Taj snimak ima istorijat, to je od pre mesec dana. Sada se ispostavilo da je gospođa koja je snimala sestra od Šarovića, i namerno je došla tada da provocira. Sedeli smo ispred, pili kaficu... Ona je sama prišla i odmah tražila incident. Probala je na svaki način da nas isprovocira... Milan je odreagovao.... Ona je počela da viče "preti mi policija" Ma, smehotresna olimpijada... Onda je ona počela da priča kako ima rođaka u Skupštini, policiji... I to se tako završilo. I taj snimak, mislio sam nigde nije izašao... Ni po čemu poseban.... Ali eto, sada su mislili da mogu da ga iskoriste, ali ne - rekao je Petronić, i nastavlja:

- Mislili su da ćutim, da neću da kažem... Ljudi ne znaju, mi smo tamo prvi u odbrani, mi na dnevnom nivou imamo desetak takbih incidenata. Ja sam takav lik da sam, ako je neko fin, biti fin, a ako ne, onda ne. Sve se uvek završavalo na verbalnom nivou. Milan je moj brat, mi smo zajedno. I jedan i drugi smo patriote. Nema tih para, mi smo njihova noćna mora. Takvih kao što smo Milan i ja je puna Srbija. Ne treba meni ni slava, ni snimci. protiv laži moramo da se borimo.

Kako kaže, nije razmišljao o tužbi, te da mora da se posavetuje. Međutim, pošto je sve otišlo predaleko, ne isključuje mogućnost da će reagovati.

- Ne mogu da verujem da mene neko može da dovede u vezu sa tim čovekom. Taj čovek pre mesec dana nije ni bio u Srbiji, on je došao po zadatku. Kako je neko mogao da pomisli da sam ja on?! Mi smo tu zbog naše zemlje, budućnosti. Mene sve ovo košta na druge načine, ostao sam bez posla jer sam u Pionirskom parku. A ponosan sam, i biću tamo sada tek! - izričit je sagovornik portala Pink.rs.

- Neka vide da sam ja, da nije montaža, pa da vidimo šta će da kažu. Kad god, gde i šta, ja sam spreman da se prikažem, da dokažemo da nisu u pravu. Novinari moraju da rade svoj posao, da ne budu plaćenici. Mi smo ovde jedino i ispravno u zemlji - kaže Petronić.

Na Vračaru imam komšije koji ne dele isto mišljenje kao ja, ali se ne bijemo, mi razgovaramo o svemu. Ja ispred Skupštine nisam zbog para, da je zbog toga, drugačija bi priča bila, dodao je Petronić.