HRVATSKI MEDIJI LJUBOMORNO PRIZNAJU: Vučić nabavio 24 puta više zlata nego što ima Hrvatska (VIDEO)

PODACI kažu da od zemalja bivše Jugoslavije Srbija čuva najviše, čak 41 tonu zlata, sledi Severna Makedonija sa 7 tona, Slovenija ima oko tri tone, Hrvatska 1,75 tona, a BiH 1,5 tona, objavio je hrvatski RTL.

Foto: Printksrin

Ako u nekoj kutiji čuvate zlato za crne dana, možda je sada vreme da ga prodate, jer zlato nikad nije vredelo više. Možda se isplati još čekati, jer analitičari kažu da će mu cena još rasti, kažu na hrvatskom RTL-u.

Prenose da su se zlatom štitile države, godinama gomilajući zlatne rezerve. Nik oviše od SAD-a koje imaju najveće zalihe, više od 8 hiljada tona zlata. Druga je Nemačka, sa 3.500 tona, Italija sa 2.500 tona, proibližno jednako kao Francuska, peta je Rusija sa oko 2.330 tona.

Hrvati se pitaju gde su oni.

- Hrvatska je raspadom dobila deo zlata od bivše države, otprilike 15 tona, ali je tu količinu prodala početkom 2000 i to za iznos koji bi danas bio najmanje 10 puta veći - zaključuje RTL.