BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića (VIDEO)
MARKO Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava izjavio je da general Nebojša Pavković nije zaslužio da bude zaslužen u Aleji zaslužnih građana.
- Iza njega stoje na hiljade proteranih Albanaca. On je bio jedan od glavnih aktera koji je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu - kazao je Milosavljević, gostujući na televiziji Insajder.
On je potom kazao da je Pavkoviću predsednik Republike trebalo da ukloni čin.
Nakon što je Pavkovića nazvao zločincem, stao na stranu Albanaca i napao predsednika Aleksandra Vučića, on je izložio plan koji priprema, a to je da mlade treba učiti da su Srbi zločinci, ali i da treba organizovati šiptarski festival Mirdita u Beogradu.
Reč je o blokaderu koji ima jasan cilj: srušiti Vučića, kako bi srpsku decu učili da su im preci zločinci.
