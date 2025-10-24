Politika

BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića (VIDEO)

В. Н.

24. 10. 2025. u 09:52

MARKO Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava izjavio je da general Nebojša Pavković nije zaslužio da bude zaslužen u Aleji zaslužnih građana.

Foto: Printskrin

- Iza njega stoje na hiljade proteranih Albanaca. On je bio jedan od glavnih aktera koji je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu - kazao je Milosavljević, gostujući na televiziji Insajder.

On je potom kazao da je Pavkoviću predsednik Republike trebalo da ukloni čin.

Nakon što je Pavkovića nazvao zločincem, stao na stranu Albanaca i napao predsednika Aleksandra Vučića, on je izložio plan koji priprema, a to je da mlade treba učiti da su Srbi zločinci, ali i da treba organizovati šiptarski festival Mirdita u Beogradu.

Reč je o blokaderu koji ima jasan cilj: srušiti Vučića, kako bi srpsku decu učili da su im preci zločinci.

