"ŠTA SI RADIO DVA I PO SATA TAMO?" Vučić o Bačulovu: Bolje da čuva iskaz za nadležne državne organe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da blokaderi ne mogu bilo šta ozbiljno urade na protestu najavljenom za 1. novembar i istakao da nemaju podršku naroda za to, kao i da ni unutar sistema ne postoji mogućnost da izazovu haos kao što su, kako je naveo, mogli pre šest meseci.

Foto: Printskrin

Vučić je dodao da na protestu mogu da bacaju kamenice i da će za to da odgovaraju i da idu u zatvor, ali da ništa drugo ne mogu da urade niti ih se bilo ko plaši.

- Nikakav problem nije u tome što neko svoju nervozu, unutrašnju histeriju mora da predstavlja kao pokušaj i da obmanjuje ljude da će nešto da urade. Neće da urade ama baš ništa. Primeniće nasilje, biće privedeni poznaniju prava i tačka - rekao je Vučić novinarima tokom obilaska Ložionice.

Istakao je i da je poslednje istraživanje javnog mnjenja, koje još uvek nije objavljeno, mnogo pogubnije za blokadere nego prethodni omnibus iz avgusta.

- Ali, ne bavim se time. Imaćemo mnogo problema sa NIS-om, problema vezanih za električnu energiju, za spoljnu politiku... Mnogo problema sa kojima se Srbija suočava i stvarno nemam vremena i snage da gubim vreme na besmislice. Koliko god da im daju para spolja, šta god se dogodi, nikakvu šansu nemaju - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu Miše Bačulova da ga je Vučić optužio za teroristički akt zbog snimka na kojem se vidi Bačulov ispod nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu nekoliko sati pre njenog pada, Vučić je rekao da što Bačulov duže priča i što se nervoznije obraća vidi sve više nelogičnosti u onome što govori.

- Te pustio je tonski, te 'ja sam pola sata pre nego što je pala nadstrešnica otišao'... Pa šta si radio onda dva i po sata? Tamo si bio u 8.45 sati, imam tačno vreme kad si bio. Šta si dva i po sata onda radio? Bolje mu je da ništa više ne govori, da ćuti i da čuva iskaz za nadležne državne organe - naveo je Vučić.

Govoreći o planiranim projektima u Srbiji, Vučić je rekao da će u Nišu sledeće godine početi izgradnja novog, najmodernijeg porodilišta za ceo jug Srbije i da će u jednom danu otvoriti dve fabrike u Nišu.

Vučić je istakao da se država trudi da uradi nešto za svaki grad u Srbiji, a da je za Kragujevac veoma značajan Data centra i super kompjuter, kao i da ostaje da se obezbedi dodatna električna energija i da se završi obilaznica oko Kragujevca.

- Za svaki grad je mnogo projekata, nego što su nam pojeli vreme, deo novca, deo rasta i sad ćemo morati da radimo više i jače da bismo to sve stigli, da bismo sve nadoknadili - rekao je predsednik Vučić.