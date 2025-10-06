ĐURIĆ SA FON BEKERATOM: Srbija ostaje pouzdan partner EU, očekujemo konkretne rezultate
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da se sastao sa ambasadorom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom i da je u razgovoru ponovio rešenost Vlade Srbije u daljim reformama i očekivanje vidljivih i konkretnih rezultata, uz poruku da Srbija ostaje pouzdan partner EU.
-Imajući na umu ključne spoljnopolitičke prioritete Srbije i njen strateški cilj - članstvo u Evropskoj uniji, bilo je vredno razmeniti stavove sa ambasadorom EU Fon Bekeratom na našem putu ka evropskim integracijama, naveo je Đurić u objavi na mreži Iks.
Đurić je, kako je napisao, poručio da Srbija ostaje pouzdan partner na koji EU može da se osloni.
-Ponovio sam rešenost Vlade u daljim reformama i naše očekivanje da vidimo vidljive i konkretne rezultate koji bi pravedno odrazili dugotrajne napore i nepokolebljivu rešenost da zauzmemo mesto koje nam s pravom pripada za evropskim stolom, istakao je Đurić u objavi.
