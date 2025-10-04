BLOKADERSKI KRENI PROMENI OPET LAŽE: Namerno pogrešno preneli tekst izvestiteljke EU o navodnom korišćennju tzv. zvučnog oružja
POKRET Kreni Promeni Save Manojlovića prenelo je lažne informacije o navodnom korišćenju zvučnog oružja, koje je objavio portal EU Observer.
Naime, kako navodi izvestiteljka UN u autorskom tekstu, koji nije zvaničan tekst, potrebna je istraga o navodnoj upotrebi navodnog zvučnog oružja na portestu 15. marta u Beogradu.
Blokaderski pokret Kreni promeni lažno je preneo reči izvestiteljke UN.
- Izvestiteljka UN potvrdila: U Srbiji 15. marta korišćeno eksperimentalno akustično oružje - napisali su oni u objavi u kojoj lažno prenose.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)