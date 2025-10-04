BLOKADERSKI KRENI PROMENI OPET LAŽE: Namerno pogrešno preneli tekst izvestiteljke EU o navodnom korišćennju tzv. zvučnog oružja

POKRET Kreni Promeni Save Manojlovića prenelo je lažne informacije o navodnom korišćenju zvučnog oružja, koje je objavio portal EU Observer.

Naime, kako navodi izvestiteljka UN u autorskom tekstu, koji nije zvaničan tekst, potrebna je istraga o navodnoj upotrebi navodnog zvučnog oružja na portestu 15. marta u Beogradu.

Blokaderski pokret Kreni promeni lažno je preneo reči izvestiteljke UN.

- Izvestiteljka UN potvrdila: U Srbiji 15. marta korišćeno eksperimentalno akustično oružje - napisali su oni u objavi u kojoj lažno prenose.