Politika

BLOKADERSKI KRENI PROMENI OPET LAŽE: Namerno pogrešno preneli tekst izvestiteljke EU o navodnom korišćennju tzv. zvučnog oružja

В.Н.

04. 10. 2025. u 10:02

POKRET Kreni Promeni Save Manojlovića prenelo je lažne informacije o navodnom korišćenju zvučnog oružja, koje je objavio portal EU Observer.

БЛОКАДЕРСКИ КРЕНИ ПРОМЕНИ ОПЕТ ЛАЖЕ: Намерно погрешно пренели текст известитељке ЕУ о наводном коришћенњу тзв. звучног оружја

Foto: Tanjug

Naime, kako navodi izvestiteljka UN u autorskom tekstu, koji nije zvaničan tekst, potrebna je istraga o navodnoj upotrebi navodnog zvučnog oružja na portestu 15. marta u Beogradu.

Blokaderski pokret Kreni promeni lažno je preneo reči izvestiteljke UN.

- Izvestiteljka UN potvrdila: U Srbiji 15. marta korišćeno eksperimentalno akustično oružje - napisali su oni u objavi u kojoj lažno prenose.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način