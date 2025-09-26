Politika

UNIVERZITET PRETVOREN U LEGLO POROKA: Najmračnija strana blokada (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2025. u 11:12

Najnoviji snimci koji su dospeli u javnost otkrivaju najmračniju stranu studentskih blokada, nabavku i konzumiranje narkotika u samom srcu Univerziteta u Novom Sadu.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРЕТВОРЕН У ЛЕГЛО ПОРОКА: Најмрачнија страна блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na video-zapisima koji su dospeli u javnost jasno se vidi grupa studenata-blokadera kako u jednoj novosadskoj ulici u blizini gimnazije Isidora Sekulić, preuzima paketić droge koji im je ostavio lokalni diler, da bi zatim taj „plen“ uneli u prostorije Rektorata koje su mesecima držali pod svojom kontrolom. Tamo, umesto akademske rasprave i studentskog aktivizma, snimljeno je pripremanje i konzumiranje narkotika.

Umesto da budu primer generacijama koje dolaze, blokaderi su poslali opasnu poruku da je univerzitet mesto gde je sve dozvoljeno, pa čak i trgovina i konzumacija droge. Upravo takav sistem „vrednosti“ oni nude kao alternativu društvu.

