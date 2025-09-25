"VERUJEM U BUDUĆNOST SRBIJE I ONO ŠTO DOLAZI": Nezaposlena mlada majka sprema se za veliki korak uz pomoć države (VIDEO)

KRISTINA Pecikozić iz Rakovice otkrila je šta namerava da uradi kada nova mera države u vezi sa legalizacijom objekata stupi na snagu.

Foto: Printscreen

- Mi smo podstanari i nezaposlena sam trenutno. Volela bih da, eto, nađem neki stabilan posao i da mogu da sutra apliciram za taj kredit. Kada smo zvali nekoliko nekih kuća, oni su nam uvek odgovarali da ne može taj kredit za mlade. Zato što su ljudi imali dosta nelegalizovanih objekata. Sada i nova mera vezana za legalizaciju i onda će, ja se nadam, i ti ljudi da legalizuju i možda ćemo i uspeti da taj kredit za mlade da uzmemo. I super je što mogu da pored tog kredita uzmem kredit da bi mogla da opremim tu kuću. Sada ovo što je doneta ova odluka sa nižim cenama je fenomenalno. Kada idemo na te veće kupovine, otprilike 15.000 dinara račun kada je, ja sam primetila da smo uštedeli, tako, pa nekgde oko 2.500 dinara. Kupimo nešto što nismo uspeli ranije deci kad smo obećali neku igračku, nešto, ali sada možemo da priuštimo to - kaže Kristina.

- Nekako sve ide svojim tokom i jedno po jedno i tako da verujem i u budućnost Srbije i verujem u ono što nam dolazi, ono što će biti i da će sve to biti kako treba - istakla je ova mlada majka.

Snimak Kristine Pecikozić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Verujemo u budućnost Srbije - poručio je predsednik.