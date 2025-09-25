"VERUJEM U BUDUĆNOST SRBIJE I ONO ŠTO DOLAZI": Nezaposlena mlada majka sprema se za veliki korak uz pomoć države (VIDEO)
KRISTINA Pecikozić iz Rakovice otkrila je šta namerava da uradi kada nova mera države u vezi sa legalizacijom objekata stupi na snagu.
- Mi smo podstanari i nezaposlena sam trenutno. Volela bih da, eto, nađem neki stabilan posao i da mogu da sutra apliciram za taj kredit. Kada smo zvali nekoliko nekih kuća, oni su nam uvek odgovarali da ne može taj kredit za mlade. Zato što su ljudi imali dosta nelegalizovanih objekata. Sada i nova mera vezana za legalizaciju i onda će, ja se nadam, i ti ljudi da legalizuju i možda ćemo i uspeti da taj kredit za mlade da uzmemo. I super je što mogu da pored tog kredita uzmem kredit da bi mogla da opremim tu kuću. Sada ovo što je doneta ova odluka sa nižim cenama je fenomenalno. Kada idemo na te veće kupovine, otprilike 15.000 dinara račun kada je, ja sam primetila da smo uštedeli, tako, pa nekgde oko 2.500 dinara. Kupimo nešto što nismo uspeli ranije deci kad smo obećali neku igračku, nešto, ali sada možemo da priuštimo to - kaže Kristina.
- Nekako sve ide svojim tokom i jedno po jedno i tako da verujem i u budućnost Srbije i verujem u ono što nam dolazi, ono što će biti i da će sve to biti kako treba - istakla je ova mlada majka.
Snimak Kristine Pecikozić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Verujemo u budućnost Srbije - poručio je predsednik.
Preporučujemo
VUČIĆ SA GENERALNIM SEKRETAROM SAVETA EVROPE: Predsednik se sastao sa Alenom Berseom
24. 09. 2025. u 22:43 >> 22:43
VUČIĆ SA PREDSEDNIKOM GRUZIJE: Predsednik se sastao sa Mihailom Kavelašvilijem
24. 09. 2025. u 21:00 >> 21:04
PREDSEDNIK SRBIJE SA LIDEROM FINSKE: Vučić se sastao sa Stubom
24. 09. 2025. u 20:29
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)