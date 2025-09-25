Politika

"VERUJEM U BUDUĆNOST SRBIJE I ONO ŠTO DOLAZI": Nezaposlena mlada majka sprema se za veliki korak uz pomoć države (VIDEO)

В. Н.

25. 09. 2025. u 08:48

KRISTINA Pecikozić iz Rakovice otkrila je šta namerava da uradi kada nova mera države u vezi sa legalizacijom objekata stupi na snagu.

ВЕРУЈЕМ У БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ И ОНО ШТО ДОЛАЗИ: Незапослена млада мајка спрема се за велики корак уз помоћ државе (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Mi smo podstanari i nezaposlena sam trenutno. Volela bih da, eto, nađem neki stabilan posao i da mogu da sutra apliciram za taj kredit. Kada smo zvali nekoliko nekih kuća, oni su nam uvek odgovarali da ne može taj kredit za mlade. Zato što su ljudi imali dosta nelegalizovanih objekata. Sada i nova mera vezana za legalizaciju i onda će, ja se nadam, i ti ljudi da legalizuju i možda ćemo i uspeti da taj kredit za mlade da uzmemo. I super je što mogu da pored tog kredita uzmem kredit da bi mogla da opremim tu kuću. Sada ovo što je doneta ova odluka sa nižim cenama je fenomenalno. Kada idemo na te veće kupovine, otprilike 15.000 dinara račun kada je, ja sam primetila da smo uštedeli, tako, pa nekgde oko 2.500 dinara. Kupimo nešto što nismo uspeli ranije deci kad smo obećali neku igračku, nešto, ali sada možemo da priuštimo to - kaže Kristina.

- Nekako sve ide svojim tokom i jedno po jedno i tako da verujem i u budućnost Srbije i verujem u ono što nam dolazi, ono što će biti i da će sve to biti kako treba - istakla je ova mlada majka. 

Snimak Kristine Pecikozić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Verujemo u budućnost Srbije  - poručio je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta