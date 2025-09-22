VUČEVIĆ ČESTITAO GRAĐANIMA ROŠ AŠANA: "Odnose naša dva naroda odlikuju bratske i prijateljske veze"
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je građanima jeverejske zajednice Roš Ašanu - jevrejsku Novu godinu.
- Građanima Jevrejske zajednice u Srbiji čestitam Roš Ašana jevrejsku novu godinu, sa željom da ovaj praznik bude ispunjen mirom, zdravljem i radošću. Odnose naša dva naroda odlikuju bratske i prijateljske veze, iskovane kroz dugu istoriju, koja za srpski i jevrejski narod nije bila nimalo laka.
