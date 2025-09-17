BILJANA PANTIĆ PILJA PORUČILA ĐILASU: Dosta je blokada, dosta je nasilja
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja tvrdi da "mašinski mozak Dragana Đilasa pokušava nekako da razume zašto su građani Srbije protiv blokada izašli u velikom broju na ulice".
- Računa, napinje se, zašto, koliko, ali ne ide.
I spremni su za pare, ova ozloglašena trojka, da urade sve.
Sve zbog para i dolaska na vlast.
Sada je taj mašinski mozak u čudu — ljudi su na ulicama, dosta im je blokada, mora da su plaćeni.
Ajde što ne zna da broji, pa smanjuje broj ljudi — to i da mu se oprosti.
Ali što Đilas misli da su građani Srbije na prodaju — to se ne oprašta.
Ti si, Dragane, našao prodane duše i odredio im cenu — iskreno, mislim da si ih preplatio, više ti štete nanose, ali tvoja stvar.
Samo moraš da shvatiš, Dragane — građanima Srbije je dosta.
Dosta je takvih kao što si ti i ti tvoji plaćenici koji idu ustašama da kukaju na svoju zemlju.
Dosta je blokada, dosta je nasilja, dosta je paljenja stranačkih prostorija i dolaska na kuće političkim protivnicima.
Izašli su građani Srbije na ulice da pokažu da žele normalan život, daleko od takvih kao što si ti.
Sloboda, mir i stabilnost — ono što građani Srbije žele, a što im pruža Aleksandar Vučić — nemaju cenu - napisala je Pilja na Instagramu.
