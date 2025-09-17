Politika

BILJANA PANTIĆ PILJA PORUČILA ĐILASU: Dosta je blokada, dosta je nasilja

Novosti online

17. 09. 2025. u 17:17

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja tvrdi da "mašinski mozak Dragana Đilasa pokušava nekako da razume zašto su građani Srbije protiv blokada izašli u velikom broju na ulice".

Foto: Printskrin

- Računa, napinje se, zašto, koliko, ali ne ide.

On je navikao da plaća i ima svoje uposlenike — Mariniku i Borka i još po nekog, i to je to.

I spremni su za pare, ova ozloglašena trojka, da urade sve.

Da idu Bratuliću i Pikuli na noge, da pljuju svoju državu i traže sankcije za Srbiju, da izmišljaju najbezočnije laži.
Sve zbog para i dolaska na vlast.
Sada je taj mašinski mozak u čudu — ljudi su na ulicama, dosta im je blokada, mora da su plaćeni.

Ajde što ne zna da broji, pa smanjuje broj ljudi — to i da mu se oprosti.
Ali što Đilas misli da su građani Srbije na prodaju — to se ne oprašta.
Ti si, Dragane, našao prodane duše i odredio im cenu — iskreno, mislim da si ih preplatio, više ti štete nanose, ali tvoja stvar.
Samo moraš da shvatiš, Dragane — građanima Srbije je dosta.

Dosta je takvih kao što si ti i ti tvoji plaćenici koji idu ustašama da kukaju na svoju zemlju.

Dosta je blokada, dosta je nasilja, dosta je paljenja stranačkih prostorija i dolaska na kuće političkim protivnicima.
Izašli su građani Srbije na ulice da pokažu da žele normalan život, daleko od takvih kao što si ti.

Sloboda, mir i stabilnost — ono što građani Srbije žele, a što im pruža Aleksandar Vučić — nemaju cenu - napisala je Pilja na Instagramu.

