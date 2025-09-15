HOROR ZBOG ISPIRANJA MOZGA SA N1: Blokaderi nasilnici linčovali influensera u Novom Sadu (VIDEO)

NASILNICI blokaderi su ponovo pravili haos u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Šaka ekstremista linčovala je mladog influensera.

Nasilnici su se iživljavali nad mladićem, a sve je snimljeno, što je blokaderima i zasmetalo, pa su pretili i snimatelju.

Ovakvo nasilje je produkt narativa medijskih grupa za pritisak N1 i Nove S.

Kada neko nema argumente, on poseže za nasiljem. To se desilo i u SAD, sa smrtnim ishodom, kada su nasilnici bez argumenata ubili američkog patriotu Čarlija Kirka.