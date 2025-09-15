Politika

HOROR ZBOG ISPIRANJA MOZGA SA N1: Blokaderi nasilnici linčovali influensera u Novom Sadu (VIDEO)

Novosti online

15. 09. 2025. u 18:20

NASILNICI blokaderi su ponovo pravili haos u Novom Sadu.

ХОРОР ЗБОГ ИСПИРАЊА МОЗГА СА Н1: Блокадери насилници линчовали инфлуенсера у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Šaka ekstremista linčovala je mladog influensera. 

Nasilnici su se iživljavali nad mladićem, a sve je snimljeno, što je blokaderima i zasmetalo, pa su pretili i snimatelju.

Ovakvo nasilje je produkt narativa medijskih grupa za pritisak N1 i Nove S.

Kada neko nema argumente, on poseže za nasiljem. To se desilo i u SAD, sa smrtnim ishodom, kada su nasilnici bez argumenata ubili američkog patriotu Čarlija Kirka. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku