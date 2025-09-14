Politika

"PROPALA JE OBOJENA REVOLUCIJA!" Moćna poruka Vučića: LJudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 11:46

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom zvaničnom Instagram profilu video sa sinoćnjeg druženja sa građanima protiv blokada na Voždovcu.

Foto: Tanjug Printskrin

"Ljudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred, propala je obojena revolucija", navedeno je u opisu videa. 

Pogledajte snimak:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije. Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta. Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.

