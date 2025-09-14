"PROPALA JE OBOJENA REVOLUCIJA!" Moćna poruka Vučića: LJudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom zvaničnom Instagram profilu video sa sinoćnjeg druženja sa građanima protiv blokada na Voždovcu.

"Ljudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred, propala je obojena revolucija", navedeno je u opisu videa.

Pogledajte snimak:

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije. Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta. Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.