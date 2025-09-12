IZMISLILI ŠPIJUNSKU AFERU: VJT demantovalo pisanje Nove

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je pisanje portala Nova.rs i neistine koje su navedene u tekstu pod naslovom "Otkrivamo Zagorka Dolovac traži istragu: Kako je Više tužilaštvo u Beogradu postupalo protiv kineskog i britanskog špijuna koji su pobegli iz kućnog pritvora", a koji su preneli i drugi mediji.

Foto D. Milovanović

Kako je ukazalo u odgovoru koji je objavljen na njegovom sajtu, Više javno tužilaštvo u Beogradu je navelo da su lažni navodi o krivičnim delima za koja Sjedinjene Američke Države traže kineskog i britanskog državljanina.

U saopštenju tužilaštva se ukazuje da se Cui Guanghai i John Miller traže po međunarodnoj poternici INTERPOL-a Vašington - SAD, koja je raspisana na osnovu odluke Okružnog suda SAD - Centralni okrug Kalifornije od



11.04.2025. godine, radi "krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela udruživanje radi proganjanja i proganjanje".

Sa druge strane, autor teksta je namerno izmislio krivična dela preuveličavajući značaj ovog slučaja, tvrdeći da se oni traže zbog "špijunaže i šverca vojne tehnologije", ne bi li plasirao laži o nepostojećoj "špijunskoj aferi".

Cui Guanghai i Džon Miler su bili uhapšeni krajem aprila u Beogradu po poternici SAD i Viši sud im je odredio najpre pritvor, koji je kasnije zamenio blažom merom - zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom, ali su oni tokom leta uspeli da pobegnu iz kućnog pritovra.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je tim povodom u svom demantiju ukazalo da je "odmah po saznanju da su se tražena lica dala u bekstvo, prekršivši meru zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo Višem sudu u Beogradu da obojici odredi pritvor i da naredi raspisivanje poternice za njima, koji predlog je sud usvojio rešenjem od 15. avgusta 2025. godine".

Takođe je istaklo da su apsolutno netačni navodi iz teksta da je to tužilaštvo postupalo "nezakonito" i da nije nadležno i podsetilo da su ti navodi izrečeni u već uobičajenom maniru targetiranja VJT u Beogradu.

"Tačno je da su Više javno tužilaštvo u Beogradu, Viši sud u Beogradu kao i Ministarstvo pravde koje odlučuje o ekstradiciji stranih državljana, u svemu postupali u skladu sa Ustavom Republike Srbije, pozitivnim zakonima i međunarodnim propisima", navelo je tužilaštvo.