VUČIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK: Za mene je volja naroda volja Boga (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagramu.
- Narod Srbije će da odlučuje o izborima, ako pobede gospoda Tadić i Đilas, čestitaću im. Ne po prvi put, jer za razliku od njih, ja sam gospodin, uvek sam se tako ponašao. Uvek sam priznavao volju naroda. Za mene je volja naroda volja Boga. Ali, ja moram da vam kažem da u ovom trenutku ne vidim način kako bi oni mogli da pobede. Da ih pustite da ukradu, 300, 400, 500 hiljada glasova, 500 hiljada glasova da ukradu, ne ide i ne fercera. Ni to im ne pomaže - govori Vučić na snimku.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
