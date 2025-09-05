VUČIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK: Za mene je volja naroda volja Boga (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagramu.

Foto Dragan Milovanović

- Narod Srbije će da odlučuje o izborima, ako pobede gospoda Tadić i Đilas, čestitaću im. Ne po prvi put, jer za razliku od njih, ja sam gospodin, uvek sam se tako ponašao. Uvek sam priznavao volju naroda. Za mene je volja naroda volja Boga. Ali, ja moram da vam kažem da u ovom trenutku ne vidim način kako bi oni mogli da pobede. Da ih pustite da ukradu, 300, 400, 500 hiljada glasova, 500 hiljada glasova da ukradu, ne ide i ne fercera. Ni to im ne pomaže - govori Vučić na snimku.