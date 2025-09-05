Politika

VUČIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK: Za mene je volja naroda volja Boga (VIDEO)

Novosti online

05. 09. 2025. u 19:43

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagramu.

ВУЧИЋ ОБЈАВИО НОВИ СНИМАК: За мене је воља народа воља Бога (ВИДЕО)

Foto Dragan Milovanović

- Narod Srbije će da odlučuje o izborima, ako pobede gospoda Tadić i Đilas, čestitaću im. Ne po prvi put, jer za razliku od njih, ja sam gospodin, uvek sam se tako ponašao. Uvek sam priznavao volju naroda. Za mene je volja naroda volja Boga. Ali, ja moram da vam kažem da u ovom trenutku ne vidim način kako bi oni mogli da pobede. Da ih pustite da ukradu, 300, 400, 500 hiljada glasova, 500 hiljada glasova da ukradu, ne ide i ne fercera. Ni to im ne pomaže - govori Vučić na snimku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

