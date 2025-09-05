SUTRA U 11 ČASOVA: Vučić gost Jutarnjeg programa na TV Pink
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Jutarnjeg programa na TV Pink sutra od 11 sati.
Posle uspešne posete Kini, gde se sastao sa najznačajnijim liderima sveta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost Jutarnjeg programa na TV Pink.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
