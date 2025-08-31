104.000 GRAĐANA NA SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: Oglasio se direktor policije (VIDEO)

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.

Foto Novosti

- Održan je veliki broj javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, na 95 lokacija. Bilo je prisutno oko 104 hiljade građana, tačnije 103 305 lica. Ovo je procena koju su dali policajci sa terena - rekao je on.

Dodao je da su okupljanja bila blagovremeno najavljena.

Istakao je da je sve proteklo u najboljem redu.

- Imali smo samo jedan izolovani incident u Novom Sadu. Došlo je do svađe među nekoliko lica, ali je brzom intervencijom policije koja je bila blizu, to rešeno, za dvadesetak sekundi. Ovaj incident nije uticao na javno okupljanje u Novom Sadu - dodao je on i istakao da je u ostatku Srbije sve proteklo u najboljem redu na svim lokacijama.

Istakao je i da je bitno da svi skupovi budu prijavljeni, da bi kao na ovom sve proteklo u najboljem redu.

- Pozivam sve da se pridržavaju zakona Republike Srbije i sve svoje aktivnosti usklase tako da ne ugrošavaju prava drugih. Tako će svima biti lakše i neće biti potrebe da policija bilo kakvim postupanjem reguliše javni red i mir - zaključio je on.