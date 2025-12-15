Svet

"UMESTO U STARO GVOŽĐE IDU ZA UKRAJINU" Generalštab Poljske vojske: Avione MiG-29 povučene iz upotrebe predajemo Kijevu

P. Đurđević

15. 12. 2025. u 13:09

VARŠAVA planira da prebaci šest do osam lovaca MiG-29 u Kijev, koji će biti povučeni iz upotrebe u poljskoj vojsci do kraja godine, izjavio je zamenik ministra odbrane Poljske, Čezari Tomčik.

УМЕСТО У СТАРО ГВОЖЂЕ ИДУ ЗА УКРАЈИНУ Генералштаб Пољске војске: Авионе МиГ-29 повучене из употребе предајемо Кијеву

Foto: N. Fifić

Prema njegovim rečima, radi se o šest do osam aviona koji će biti povučeni iz upotrebe krajem decembra i više neće biti u službi poljske vojske, prenosi Ukrinform pozivajući se na televiziju N24.

- Mogu da završe u muzeju, budu prodati kao staro gvožđe, ili odu u Ukrajinu i pomognu da se ubije naš neprijatelj... Po mom mišljenju, prilično je jasno šta bi trebalo da se desi sa njima. Pogotovo imajući u vidu da takođe vodimo razgovore sa Ukrajinom o transferu tehnologija - rekao je Tomčik.

Generalštab Poljske vojske ranije je saopštio da Poljska planira da preostale MiG-29 avione koji se povlače iz upotrebe preda Ukrajini, očekujući zauzvrat tehnologije vezane za proizvodnju bespilotnih letelica i raketa.

Poljski stručnjak i bivši ministar odbrane Januš Onjškijevič rekao je za Ukrinform da Varšava može da prebaci preostale MiG-29 avione u Kijev u januaru ili februaru naredne godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RAZBIJENA MEĐUNARODNA NARKO-MREŽA: 1,1 tona kokaina, 17 uhapšenih u Španiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: Nisam ga video preko pet godina! (FOTO)
Svet

0 0

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: "Nisam ga video preko pet godina!" (FOTO)

U STRAVIČNOM terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povređeno. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama do kojih je došao "Blic", mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi

15. 12. 2025. u 10:40

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!

ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!