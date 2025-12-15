"UMESTO U STARO GVOŽĐE IDU ZA UKRAJINU" Generalštab Poljske vojske: Avione MiG-29 povučene iz upotrebe predajemo Kijevu

VARŠAVA planira da prebaci šest do osam lovaca MiG-29 u Kijev, koji će biti povučeni iz upotrebe u poljskoj vojsci do kraja godine, izjavio je zamenik ministra odbrane Poljske, Čezari Tomčik.

Prema njegovim rečima, radi se o šest do osam aviona koji će biti povučeni iz upotrebe krajem decembra i više neće biti u službi poljske vojske, prenosi Ukrinform pozivajući se na televiziju N24.

- Mogu da završe u muzeju, budu prodati kao staro gvožđe, ili odu u Ukrajinu i pomognu da se ubije naš neprijatelj... Po mom mišljenju, prilično je jasno šta bi trebalo da se desi sa njima. Pogotovo imajući u vidu da takođe vodimo razgovore sa Ukrajinom o transferu tehnologija - rekao je Tomčik.

Generalštab Poljske vojske ranije je saopštio da Poljska planira da preostale MiG-29 avione koji se povlače iz upotrebe preda Ukrajini, očekujući zauzvrat tehnologije vezane za proizvodnju bespilotnih letelica i raketa.

Poljski stručnjak i bivši ministar odbrane Januš Onjškijevič rekao je za Ukrinform da Varšava može da prebaci preostale MiG-29 avione u Kijev u januaru ili februaru naredne godine.

