SKANDALOZNO! Sudija oslobodila Bačulova i Markovića koji su pred kamerama tukli policiju (VIDEO)

NEZAPAMĆEN skandal u srpskom pravosuđu! Sudija Ljubinka Čeman odlučila je da na slobodu pusti Mišu Bačulova i M. Markovića, iako su kamere jasno zabeležile kako tokom blokada brutalno nasrću na policajce. Snimci incidenta, koje je videla cela nacija, izazvali su šok i bes, dok pravosna odluka otvara pitanje – da li su zakoni isti za sve?

Foto: Novosti

Javnost je u šoku, a građani se pitaju: ko ovde štiti zakon, a ko nasilnike?

Dok je Tužilaštvo uložilo maksimum napora i tražilo najstrože mere, uključujući pritvor, sudija je sve oborila i praktično nagradila napadače. Ni kućni pritvor, ni zabrana kretanja – ništa!

Sudija koji pušta nasilnike umesto da ih kazni predstavlja pretnju pravnom poretku. Umesto da brani državu, Čeman je svojim skandaloznim odlukama praktično stala na stranu nasilnika.

Ovakvo ponašanje sudije ocenjuje se kao direktan udar na državu, policiju i pravdu.

Tužilaštvo je već najavilo žalbu, ali problem nije u tužiocima – problem je u sudu i onima koji ruše sistem iznutra.

Po zakonu, sudija je dužna da prilikom odlučivanja o pritvoru ceni sve okolnosti – težinu dela, mogućnost ponavljanja, uticaj na svedoke i opasnost po javnost.

U slučajevima napada na službeno lice, što je težak oblik nasilja – javnost očekuje da sudije postupaju strogo i u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da je napad na policajca nedopustiv.

Zakon je jasan – za napad na službeno lice mora se odrediti pritvor, kako bi se sprečilo ponavljanje dela i uticaj na svedoke. Čeman je to grubo prekršila. To nije više samo loša procena – to je otvorena izdaja pravde.

Ovakvo zavereničko ponašanje sudije zaslužuje zatvorsku kaznu i momentalno udaljavanje iz pravosuđa.

Javnost zahteva da ovaj skandal ne prođe nekažnjeno. Ako sudija koja bi trebalo da štiti zakon otvoreno radi protiv njega, onda je ona pretnja državi.

Ovakav sudija nema šta da traži u pravosuđu – vreme je za smenu i krivičnu odgovornost!

Podsećamo, Miša Bačulov je prethodnih dana bio jedan od glavnih predvodnika grupe ekstremnih terorista koji su blokirali prilaze Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Čitava nacija mogla je da vidi brutalne scene sukoba, ali ni to nije bilo dovoljno da osumnjičeni ostanu iza rešetaka, što je izazvalo ogorčenje javnosti i sumnju u integritet pravosudnog sistema. Video napada možete pogledati ispod.

Tokom tih dešavanja, Miša je zajedno sa Markovićem aktivno učestvovao u incidentima koji su uključivali fizičke sukobe s pripadnicima policije.

Ovakve odluke ostavljaju prostor za sumnju u rad suda i dovode u pitanje poverenje građana u pravosudni sistem. Dok je uloga tužilaštva da goni i štiti interese države, sud ima obavezu da zakone primenjuje dosledno i u skladu sa Ustavom i propisima.

(ns uživo)