OGROMNA RADOST ZA NAŠE NAJSTARIJE SUGRAĐANE: Vučić saopštio koliko posto će penzije porasti od 1. decembra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras gostujući na TV Pink da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!
- Ja sam građanima najavio da će penzije rasti između 7 i 8 posto. To bi bio veliki rast. To znači da bi ukoliko je neko imao 40 000 dinara, tada bi bila 43 200. Međutim, ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima. Penzije će rasti možda čak 12 posto. To je za 50 posto više. To vam je na 40.000 dinara 44.800 dinara. To je značajno više - rekao je Vučić.
- To vam je na 40.000 dinara 44.800 dinara. To je značajno više - kazao je Vučić.
Ubrzano se ide ka 650 evra do kraja 2027. godine kako je najavljeno, a ističe da bi bila i veća da nema poljoprivrednih penzija, koji su više socijalno davanje.
Vraćamo to što su penzioneri pokazali strpljenje. Penzija je 2012. bila 202 evra - podsetio je on.
Ja ne znam da li znate, nigde tako ne rastu penzije, rekao je Vučić.
- Plate su nam neuporedivo brže rasle nego penzije. Sada vraćamo to i ljubav koju su penzioneri pokazali prema državi. Sada će skoro 500 evra da iznosi prosečna penzija - kaže Vučić.
Najavio je za penzionere još jednu lepu vest.
- Gledaćemo da ne bude ograničenje 100.000 dinara za uzimanje kredita. Ići ćemo na to da se odnosi na sve, na 100 posto penzionera. To nam je ekonomska mera, da oni potroše što više novca i da provedu najlepše svoje dane posle radnog veka koje su časno izvršavali - rekao je Vučić.
