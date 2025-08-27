MODUS OPERANDI LAGANJA ŠOLAKOVIH MEDIJA: OCCRP tvrdi da Vučić nema veze sa otkazima - Oni nastaljaju svoju kampanju laži (FOTO)
MEDIJI poput N1 i Nove S, koji su lagali da je dete od 16 godina umrlo posle protesta u Valjevu, nastavalju da šire kampanju laži protiv predsednika Srbije Akeksandra Vučića.
Naime, iako je OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) u svom istraživačkom tekstu istakao da nema dokaze da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić instruisao Lučića ili bilo koga drugog da naparvi promene na N1, oni nastavljaju da insistiraju na svojim lažima.
Bez obzira na izveštaj u kojem se jasno ističe da nema dokaza za ovakve tvrdnje, Nova S i N1 i dalje objavljuju naslove da su direktori Telekoma i Junajted grupe dogovarali smene u Junajted mediji i da je smenu direktorke Aleksandre Subotić tražio lično Vučić!
U svoj sramni tekst takođe Šolakovi mediji nisu uključili izvaju Suzane Vasiljević, predsednikove savetnice, koju je dala OCCRP-u, a u kojoj ona navodi:
"Povodom Vašeg dopisa, a nakon razgovora se predsednikom Vučićem, ovo su informacije koje će, nadam se, zadovoljiti Vaše interesovanje:
1. Predsednik Vučić nikada u životu nije video, a ni razgovarao sa gdinom Milerom. Niti je za njegovo postojanje znao.
Gospodina Stathopoulusa poznaje odavno, iz vremena kada je gdin Nikos počeo da sarađuje sa gdinom Šolakom. U to vreme su se češće i viđali, a i razgovarali telefonom. U poslednjih 4 god su se ti razgovorili proredili, možda su se culi dva puta, a susreta bilo nije.
2. Gđu Subotić je video samo jednom, i to u mojoj kancelariji, kada je došla sa svojim timom na razgovor, pre 5-6 godina.
3. U uređivačku politiku medija se nije mešao, niti je za istu bio zainteresovan", navela je ona.
