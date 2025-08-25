DODIK I KNEŽEVIĆ O BLOKADERIMA I ZVIŽDANJU NA UTAKMICI: Do skoro su za sve bili krivi Srbi iz Crne Gore, a sad su to Srbi iz Bosne

GOSTI specijalnog programa Informer TV su predsednik Milorad Dodik i političar Milan Knežević.

Foto: Informer TV/Printksrin

Oni su komentarisali aktuelna dešavanja u Srbiji, odnosno konstantne blokade.

- Sve što se loše dešava u Srbiji, nas to boli daleko više, možda, nego ljude ovde. Mi želimo uspešnu Srbiju koja napreduje, jer takva Srbija je nama garancija. Naše emocije za Srbijom su veće nego njihove (blokaderske). Boli me ta situacija, iz niza razloga. Neprihvatljivo je sve to što se dešava. Nikako da se Srbi pojave u jednom istorijskom trenutku i da budu stabilni. Ovo je neko namerno uradio da ne bi bili stabilni. Bio sam ponosan zato što nisam dozvolio da me neki spreče u Areni. Ja sam došao u salu na početku utakmice i nije bilo nikoga. Ovo se dogodilo na poluvremenu. Oni mene ne mogu da isteraju. Ja sam došao da gledam Jokića. Ja sam došao da gledam Srbiju. Nisu me dotakli ničim, pokazali su koliki su primitivci - rekao je Dodik.

Odgovorio je i na pozive srpske opozicije na njegovo hapšenje.

- To su strani podanici. Da imaju imalo dostojanstva, ne bi dozvolili da neki stranac dođe i nametne nešto. Nije važno da li si Srbin, Eskim ili Kinez... Kako je to moguće? Šmit nema legitimaciju Ujedinjenih nacija. Ja mu kažem "ti nisi visoki predstavnik". Bajdenova administracija i, nažalost, Brisel su stajali iza toga. Ja nemam račune u banci jer su mi uveli sankcije. Niko od nas nema račune u banci. Mi smo prošli jednu golgotu prošle godine. Što se nas tiče, Tramp je zaslužio Nobelovu nagradu - istakao je Dodik.

Knežević je primetio da bi blokaderi proglasili predsednika Srbije Aleksandra Vučića za čoveka godine ukoliko bi ispratio njihov narativ.

- Da li bi blokaderi zviždali i Toninu Piculi kao Dodiku, da je došao na utakmicu? Ne bi, njemu bi aplaudirali. Da je došao i Kurti, nekom broju tih ljudi bi to bilo imponujuće. To bi poslalo poruku da je Beograd otvoren za sve koji nisu Srbi. Svi blokaderi i NVO bi proglasili Vučića za čoveka godine kad bi priznao Kosovo, presudu Dodiku i uveo sankcije Rusiji. Do skoro su za sve bili krivi Srbi iz Crne Gore, a sad su to Srbi iz Bosne. Ni 1995. onima iz kruga dvojke nije odgovaralo da Krajišnici prolaze Terazijama. Meni se čini da je ovo nastavak 5. oktobra koji ide u dezintegraciju srpskog naroda. Mi smo 2006. postali privatna država koja se gradi na antisrpskom narativu. 2008. je Crna Gora priznala Kosovo. Ja smatram da mi kao narod treba da damo snažan odgovor. Ono što se desilo Dodiku je pokušaj dezintegrisanja srpskog naroda na svim nivoima - kazao je.