JEZIK KAMENICA I BATINA: Veliki ljudi razgovaraju o idejama, a blokaderi odbijaju razgovor sa Vučićem jer je njihova vizija haos

NEVIĐENA histerija i panika stvorila se u redovima blokadera nakon što ih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na debatu i to ovoga puta javno, na svim televizijama. Iako ne postoji ništa važnije od dijaloga i razgovora oni su bez razmišljanja takav poziv i odbili.

Foto: Profimedia

Bežanje od dijaloga svakako je prouzrokovano time što je jedini jezik kojim oni razgovaraju jezik nasilja. Kamenice, batine, motke, spaljivanje, lomljenje i rušenje jedino je što oni imaju da ponude građanima Srbije. Neće blokaderi da razgovaraju, jer je ipak njihov cilj uništavanje života građana, a ne želja da građani bolje žive. Neće blokaderi da razgovaraju već hoće da ruše, hoće da pale i lome. Hoće da nastave sa pravljenjem haosa, hoće blokaderi da građani nemaju pravo na normalan život.

Veliki ljudi razgovaraju o idejama. Samo onaj ko nema šta da ponudi narodu, onaj ko nema plan i program, on odbija dijalog. Poslednjih devet meseci videli smo da im je jedini plan i program haos. To su potvrdili time što su u pet minuta, bez razmišljanja, odbili poziv predsednika Vučića da sednu, javno, i da razgovaraju.

Navodiće i navode blokaderi lažne razloge zbog kojih histerično odbijaju razgovor, ali pravi razlog leži u tome što su to ljudi bez lica koji nemaju viziju. Njihovo viđenje Srbije je Srbija u haosu, Srbija koja gori, narod koji ide nazad u ekonomski sunovrat - ostaje bez posla, novca, ostaje bez prava na normalnost. Ljudi bez lica ne mogu građanima da pruže mir i sigurnost, i takvim ljudima se ne može verovati.

Sa druge strane, i pored toga što odbijaju poziv na debatu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i juče je opet ponovio poziv na razgovor:

- Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika republike u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, da će taj poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog uopšte, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga. Problemi ne mogu da se rešavaju na bilo koji drugi način sem dijalogom.