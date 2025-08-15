Politika

ŠOK, NEVERICA I TUGA: Gradonačelnik Novog Sada i građani ispred prostorija SNS-a koje su blokaderi potpuno uništili (VIDEO)

В. Н.

15. 08. 2025. u 11:00

HORDE blokadera sinoć su potpuno uništile prostorije SNS-a u Novom Sadu, a građani su u šoku i neverici zbog događanja od sinoć.

ШОК, НЕВЕРИЦА И ТУГА: Градоначелник Новог Сада и грађани испред просторија СНС-а које су блокадери потпуно уништили (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Danas su prostorije, koje su skroz demolirane, posetili gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i građani koje napadaju blokaderi sildžije jer drugačije misle. 

Svi su užasnuti prizorom koji su zatekli. Prostorije su u jezivom stanju, stvari su isprevrtane, polomljen je sav inventar, zidovi su obojeni farbom...

Kako kaže gradonačelnik Mićin, vlada šok, neverica i tuga. 

Podsetimo, sinoć smo bili svedoci divljanja blokaderskih hordi i huligana koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije širom Srbije.

U Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno je uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.

Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.

Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.

Sa prostorija SNS su skinute kamere.

