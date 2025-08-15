ŠOK, NEVERICA I TUGA: Gradonačelnik Novog Sada i građani ispred prostorija SNS-a koje su blokaderi potpuno uništili (VIDEO)
HORDE blokadera sinoć su potpuno uništile prostorije SNS-a u Novom Sadu, a građani su u šoku i neverici zbog događanja od sinoć.
Danas su prostorije, koje su skroz demolirane, posetili gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i građani koje napadaju blokaderi sildžije jer drugačije misle.
Svi su užasnuti prizorom koji su zatekli. Prostorije su u jezivom stanju, stvari su isprevrtane, polomljen je sav inventar, zidovi su obojeni farbom...
Kako kaže gradonačelnik Mićin, vlada šok, neverica i tuga.
Podsetimo, sinoć smo bili svedoci divljanja blokaderskih hordi i huligana koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije širom Srbije.
U Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno je uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.
Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.
Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.
Sa prostorija SNS su skinute kamere.
LAVROV STIGAO NA ALjASKU, SVI GLEDAJU U NATPIS NA MAJICI: Pogledajte šta je obukao (VIDEO)
SERGEJ Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, stigao je na Aljasku uoči samita Trampa i Putina, a majica koju je nosio privukla je pažnju svih medija.
15. 08. 2025. u 09:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)