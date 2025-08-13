LAŽNA ŽRTVA MILOMIR JAĆIMOVIĆ POKAZAO PRAVO LICE: Došao sam da bijem članove SNS! (VIDEO)
MEĐU blokaderima koji večeras divljaju i prave haos po Novom Sadu je i lažna žrtva Milomir Jaćimović.
Nakon jezivog napada na građane koji su došli da brane prostorije Srpske napredne stranke i užasnog napada na policiju, Jaćimović, koji je sada pokazao svoje pravo lice i koji je i sam u tome učestvovao, kaže - "dobili su šta su tražili i šta smo im obećali!".
- I dobiće svi! - poručio je on u uključenju na tajkunskoj televiziji N1.
Pogledajte priloženi snimak:
