Politika

LAŽNA ŽRTVA MILOMIR JAĆIMOVIĆ POKAZAO PRAVO LICE: Došao sam da bijem članove SNS! (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 23:41

MEĐU blokaderima koji večeras divljaju i prave haos po Novom Sadu je i lažna žrtva Milomir Jaćimović.

Foto: Printscreen

Nakon jezivog napada na građane koji su došli da brane prostorije Srpske napredne stranke i užasnog napada na policiju, Jaćimović, koji je sada pokazao svoje pravo lice i koji je i sam u tome učestvovao, kaže - "dobili su šta su tražili i šta smo im obećali!". 

- I dobiće svi! - poručio je on u uključenju na tajkunskoj televiziji N1.

Pogledajte priloženi snimak: 

