"SPREMA SE OPERACIJA POD LAŽNOM ZASTAVOM" Vučićević otkrio detalje zločinačkog plana moćnika u Specijalnom tužilaštvu

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uključio se u program Informer televizije i otkrio šokantne detalje zločinačkog plana moćnika u Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Vučićević je otkrio kako planiraju "fals fleg" operaciju i koga će da hapse samo da bi skrenuli pažnju sa stvarnih krivaca.

- Priprema se operacija "fals fleg", lažna zastava, na veoma čudan način, pripremaju se spektakularna sve češća hapšenja. Hoće da optuže Kineze za pad nadstrešnice. Hoće da hapse Kineze koji su radili na rekonstrukciji železnice, direktore i biznismene. Imamo dokumentaciju koja dokazuje da situacija nije onakva kakvom žele da je predstave - kaže Vučićević.

Vučićević se osvrnuo na fotografiju rektora Vladana Đokića na kojoj je sa Milutinom Miloševićem i Nebojšom Bojoviće koji su bili direktno odgovorni za železnicu, i istakao da je plan da se zametne trag i da se za pad nadstrečnice optuže nedužni ljudi.

- Ono što sam saznao je to da bi to moglo da bude ranom zorom, i zamislite posle devet meseci otkrivaju. Mi smo to sve znali do sad, i ko je radio na železnici. Ali plan je da se izvede operacija "fals fleg" - kaže Vučićević.

