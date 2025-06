NAROD JE IZABRAO DRŽAVU: Vučić objavio pobedu u Zaječaru i Kosjeriću: Srbiju volimo više od bilo čega

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz štaba Srpske napredne stranke nakon održanih lokalnih izbora u Kosjeriću i Zaječaru.

Foto: Printskrin

Rezultati lokalnih izbora u Kosjeriću i Zaječaru

- Danas su u Zaječaru i Kosjeriću održani izbori u uslovima koji su do sada neviđeni - linča, progona, maltretiranja građana, pretnji ucena, kršenja zakonskih normi, elementarnih izbornih pravila... Niko nikada nije pomislio da će na tako brutalan način da se krše. Dovodili su batinaše koji su pretili stanovništvu postavljanjem barikada, blokada... - kaže Vučić.

- Morali smo u jezivim uslovima da vodimo kampanju. Danas na oba mesta u neverovatnim uslovima, ne zaboravite da je na najbrutalniji način rupena izborna tišina - kaže Vučić.

- U Zaječaru je ogromna i ubedljiva pobeda - ističe predsednik.

Vučić je pokazao kopije zapisnika iz Kosjerića.

- Na svih 29 zapisnika iz Kosjerića su potpisi naših političkih protivnika. Oni su to brojali i stavili svoje potpise i rekli da je to izbrojano. Sa njihovim potpisima, u Kosjeriću je tesno, ali pobedila lista SNS. Posebno sam ponosan na rezultat u Zaječaru - dodaje on.

- Imali smo 42% na svega 51% izlaznosti. Danas smo dobili gotovo 48% od važećih preko 48% glasova - rekao je on.

- Na 48,05% smo mi, blokaderska lista na 34,74%, "Za spas Zaječara", lokalna lista 7,72%. Fali jedno biračko mesto na kojem smo pobedili - naveo je predsednik.

- Razlika je ogromna - mi 13.711, oni 9.812. Treća lista 2202. Zajedno zaostaju oko 2000 glasova za nama. SPS je u ovom trenutku na 2,98% od ukupnog broja izašlih, a na 3,03% od važećih. U zavisnosti od toga šta će SPS da donese sa poslednjeg biračkog mesta koje ne može suštinski da promeni odnos vlasti i opozicije, biće još ubedljivije. Mi smo posle prethodnih izbora imali 24 mandata, sada imamo 27. To dovoljno govori o uspehu koji je postigao Zaječar. Ovde nedostaje samo jedno biračko mesto. Procenat obrađenih biračkih mesta je 98,55%.

Novosti

- U Kosjeriću imamo sva biračka mesta, potpise, zapisnike, to je gotovo. Tu je 3.686, prema 3.635 i 49 glasova ima "Ruska stranka". I njima fali nekoliko glasova da dobiju jedan mandat kao manjinska stranka. Mi smo na parlamentarnim izborima imali značajno manje glasova, za oko 600, nego što smo danas dobili. Ovo su samo lokalni izbori - SPS stoji mnogo bolje od 3% glasova, i Nestorović koji je dbio 1,97%.

Foto: Printskrin

"7 meseci razaranja države, i na kraju opet još jedan poraz"

- Šta mislite koliko je plaćeno motoristima, bajkerima, studentima, kolike dnevnice, koliko hrane, 7 meseci razaranja države i uništavanja SNS-a, razaranja svega što je pozitivno, i na kraju ništa. I na kraji još jedan poraz i to tamo gde je bilo najlakše očekivati da budemo najpre poraženi. Nemojte da vam govorim da postoje mesta gde nemaju nikakvu šansu. Ovo su bila mesta gde su imali veliku šansu i opet su izgubili, uz sve što su organizovali.

- Oni su večeras prikupljali ljude da valjda tuku svoje ljude koji su potpisali zapisnike. Svoje ljude koji su verno služili vama, pa valjda nisu umeli da izbore? Neko će reći - morate da izvlačite poruke. 84% izlaznost u Kosjeriću. Sve što živi u Kosjeriću je izašlo da glasa protiv nas, sve što živi. I opet je bilo više onih koji su glasali za nas. U Zaječaru, da nam je neko rekao da je moguće da izađe 63,5%. I na tome, na lokalnim izborima, gde normalno ljudi imaju svoja nezadovoljstva, gde mnogi naši ljudi su činili greške, nisu brinuli o ljudima koji vam se obraćaju - uspeli smo da pobedimo.

- Uspeli smo da pobedimo zato što je narod izabrao državu. Narod je rekao - ne damo vam da nam srušite Srbiju. Možete da vičete, pretite, da nas tučete... Kada dođemo iza paravana, mi glasamo za svoju Srbiju, ne glasamo protiv nje, za strani tuđi novac, svoju volimo više od svega. I to je poruka današnjih izbora - kaže Vučić.

Kaže da bi voleo da SPS pređe cenzus.

- Iz svake pobede moramo da izvučemo neke pouke - dodaje predsednik.

- Danas je bio jedan poseban nuklearni napad SNS u Kosjeriću. Pčelama su hteli da napadnu blokadere... - rekao je Vučić šaljivo, dodavši da svakakve gluposti pročita i čuje.

Novosti

- Mislim da mnogo toga moramo da menjamo u državi. I mnogo toga će morati da se promeni. Nema tu velike filozofije. Ja verujem da bi smo sada na parlamentarnim ili predsedničkim izborima u Zaječaru dobili mnogo ubedljivije. Ne zaboravite. Ovo je lokal gde uvek najlošije prođemo, samo to da imate u vidu. Ali šta su oni uradili? Da se ogrebu, ako mogu malo revoluciju, da bude kao da je i za njih neko glasao. I ako mogu da viču da su pobedili, kako si pobedio? - rekao je predsednik.

- Vidim da su napadali sve koje su objavili rezultate, iz nevladinog sektora, pritom su oni sabrali glasove. Mi smo imali Kosjerić pre dva sata sabran. Ja vam se samo nisam obratio zbog Zaječara čekajući. Konačno kad sam shvatio da je velika razlika i da fali samo jedno od 69 biračkih mesta, onda sam mogao da vam kažem da je to to. Velika je razlika u Zaječaru. Nasilje je postalo glavna stvar, u nekom trenutku mora da prestane ili će država morati da ga zaustavi - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Rezultat iz Zaječara je hladan tuš za sve njih

- Biće uskoro još neki izbori, Mionica, Negotin, središte blokadersko, prilika još jedna. Mi ćemo opet sve da uradimo da pobedimo. Ako mislite da ćemo da se predamo unapred, kao što su mislili da je gotovo sa Zaječarom i Kosjerićem, ne pada nam napamet.

- Sebe moramo da menjamo, manje sujete, manje arogancije, pre svega na lokalnom, ali i na državnom nivou, uveren sam da tek onda velike pobede stoje pred nama.

- Da se zahvalim svim ljudima koji su se suprotstavili nasilju, siledžijstvu, blokaderima, a ovaj rezultat iz Zaječara je baš onako "hladan tuš" za sve one koji su mislili da će lako da počiste one koji nisu malo uradili. Da me pitate da li smo više uradili za Kosjerić ili za Zaječar, pre bih rekao, makar u putnoj infrastrukturi za Kosjerić, ali dobro. Bolja je kampanja bila u Zaječaru - rekao je Vučić.

- Iz svake pobede koju napravimo, mi izvlačimo svoje greške. Gledamo sebe da promenimo da bi svaka pobeda bila ubedljivija i za nas još draža i značajnija - zaključio je Vučić.

Podsetimo, u Zaječaru i Kosjeriću danas su održavani redovni lokalni izbori na kojima se biraju odbornici skupština ove dve lokalne samouprave.