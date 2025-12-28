POČELA AKCIJA UKLANJANJA BOMBE KOD TC GALERIJA Dačić: Biće prebačena na Pasuljanske livade

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić odobrio je danas početak akcije uklanjanja bombe iz Drugog svetskog rata i rekao da će ona biti prebačena na drugu lokaciju - Pasuljanske livade gde će biti deaktivirana.

Foto: Tanjug

- Akcija je već počela. Već je skinut jedan upaljač, ima dva upaljača. Sadašnja bomba koja je pronađena iz Drugog vetskog rata, koju je Amerika koristila protiv Nemačke. Ostala su ta neka neksplodirana sredstva na više lokacija, jedna od tih lokacija je Beograd na vodi. Reč je o bombi koja je teška 472 kilograma, eksplozivni deo je 250 kilograma. Bombaje obezbeđena, upozoreni su građani. Građani su pozvani u pozvani da ne budu u stanovima, zatvore prozore, ne budu blizu njih. Samo jedno vozilo je ostalo da nije neko sklonilo. Građani su ozbiljno to shvatili i sarađuju, to nas raduje. U akciji učestvuje 122 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Akcija se radi iz dva dela- rekao je Dačić.

On je za RTS rekao da je ova bomba pronađena nedaleko od tržnog centra Galerija teška 472 kilograma, od čega je eksplozivna materija 250 i da je pronađena na dubini od tri metra u vertikalnom položaju.

Dačić je rekao i da se radi o bombi američke proizvodnje, kao i da objektivno postoji opasnost za građane i zamolio ih da se udalje od lokaliteta.

(Tanjug)