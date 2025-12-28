Društvo

POČELA AKCIJA UKLANJANJA BOMBE KOD TC GALERIJA Dačić: Biće prebačena na Pasuljanske livade

V.N.

28. 12. 2025. u 08:18

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić odobrio je danas početak akcije uklanjanja bombe iz Drugog svetskog rata i rekao da će ona biti prebačena na drugu lokaciju - Pasuljanske livade gde će biti deaktivirana.

ПОЧЕЛА АКЦИЈА УКЛАЊАЊА БОМБЕ КОД ТЦ ГАЛЕРИЈА Дачић: Биће пребачена на Пасуљанске ливаде

Foto: Tanjug

- Akcija je već počela. Već je skinut jedan upaljač, ima dva upaljača. Sadašnja bomba koja je pronađena iz Drugog vetskog rata, koju je Amerika koristila protiv Nemačke. Ostala su ta neka neksplodirana sredstva na više lokacija, jedna od tih lokacija je Beograd na vodi. Reč je o bombi koja je teška 472 kilograma, eksplozivni deo je 250 kilograma. Bombaje obezbeđena, upozoreni su građani. Građani su pozvani u pozvani da ne budu u stanovima, zatvore prozore, ne budu blizu njih. Samo jedno vozilo je ostalo da nije neko sklonilo. Građani su ozbiljno to shvatili i sarađuju, to nas raduje. U akciji učestvuje 122 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Akcija se radi iz dva dela- rekao je Dačić. 

On je za RTS rekao da je ova bomba pronađena nedaleko od tržnog centra Galerija teška 472 kilograma, od čega je eksplozivna materija 250 i da je pronađena na dubini od tri metra u vertikalnom položaju.

Dačić je rekao i da se radi o bombi američke proizvodnje, kao i da objektivno postoji opasnost za građane i zamolio ih da se udalje od lokaliteta.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTERVJU SA SAROM PAVKOV: Zakonom o upravljanju otpadom utvrdili smo odgovornosti svih učesnika u sistemu
Društvo

0 0

INTERVJU SA SAROM PAVKOV: Zakonom o upravljanju otpadom utvrdili smo odgovornosti svih učesnika u sistemu

NAJVREDNIJE što smo uradili u proteklom periodu jeste to što smo uspeli da okupimo više od dve hiljade mladih ljudi i da ih uključimo u konkretne ekološke akcije. Za manje od tri meseca kampanje „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“ obišli smo Novi Sad, Aranđelovac, Bor, Sombor, išli preko Kosmaja, Zasavice, Pešterskog polja, stigli do Vranja, Negotina i Subotice. Čistili smo trim-staze, pašnjake, biciklističke staze, jezera i reke, ozelenjavali smo prostore, uređivali prirodna staništa, brinuli o bizonima i tekunicama, učili kako da čuvamo lešinare i druge ugrožene vrste i štitili autohtonu floru.

28. 12. 2025. u 07:20

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge

HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge