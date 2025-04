SVI PUTEVI SU KO PISTA Vučić: Mnogo smo uradili, ponosam sam na to

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer govorio je infrastrukturnim projektima u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Požega je gotova do Vidovdana, do Svetog save Kuzmin-Sremska Rača, brzo ćemo da radimo Sljepčević - Badovinci. Uradili smo dobar put južno od brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Svi su kao pista putevi, mnogo smo tu uradili i ponosan sam na to. Sad ćemo to da obilazimo, otvorićemo još 10 do 12 km na Dunavskoj magistrali, na Moravskom koridoru do kraja godine otvorićemo Čačak-Kraljevo.