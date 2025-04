NIVO, KOLEGA, NIVO Đurić objasnio Konakoviću: "Zar ne znate da nije lepo subotu popodne provoditi lažući o komšijama?"

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić odgovorio je na prozivke ministra spoljnih poslova BiH Elemedina Konakovića.

- Gospodine Konakoviću, pomalo sam razočaran jeftinim političkim trikovima kojima se služite. Nivo, kolega, nivo. Zar ne znate da nije lepo subotu popodne provoditi lažući o komšijama, susedima i sugrađanima? Vaši pokušaji da klevećete Srbiju, srpske predsednike, ministre i predstavnike, kao i ružne laži koje iznosite o mojoj zemlji govore samo o tome da Vam je na umu da inicirate nastavak tragedije iz devedesetih. Mi nećemo, poput Vas, budućnost tražiti i graditi povratkom u prošlost. Hoće li to što radite pomoći bilo kome u Vašoj zemlji ili regionu? Da li to žele građani kojima bi trebalo da služite? Nisam siguran. I Vi znate da to što radite ne valja. Izgleda da su, nažalost, ambicija, sebičluk i netolerancija prevladali. Batalite to.