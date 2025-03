VUČIĆ O FORMIRANJU POKRETA: Važno je da postoji seme i da ono počne da klija za državu Srbiju, za njen rast i za njen uspeh!

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je u emisiji "Oko" na Prvom programu RTS-a i o formiranju Pokreta za državu i narod.

Foto: Tanjug

Najavio je i formiranje novog pokreta.

- Prvo, veliko obraćanje pokreta sa novim programom, sa uvođenjem novih ljudi, sa korišćenjem i velikom borbenošću nekih starih ljudi koji su pokazali svoju veliku snagu, svoje veliko znanje i u prethodnom periodu, ali pre svega i sa novom energijom, novom snagom, da se predstavimo ljudima, to će biti u periodu od 11. do 13. aprila, dakle za 14 dana. Mi ne možemo da pravimo velike, milionske skupove kao što su se neki hvalili i kad imaju 100.000, ali možemo da skupimo 1.000 ili 2.000 ljudi ili 3.000 i pred 1.000, 2.000 ili 3.000 ljudi nije važno. Važno je da postoji seme i da ono počne da klija. Da klija za državu Srbiju, za njen rast i za njen uspeh, a ne za njenu propast. Za nas je Kosovo i Metohija Srbija, Republika Srpska uvek može da računa na Srbiju i ono što je najvažnije, narode, nemojte da se plašite više - istakao je on.

