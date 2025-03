ĐILASOVA BANDA BOGATIH I BAHATIH JUČE PLANIRALA DA KOLJE: Odbornici opozicije sa noževima i elektrošokerima, spremni da ubijaju

PO prepisanom receptu iz republičkog parlamenta, odbornici Skupštine grada Beograda juče su pravili haos na sednici prestoničkog parlamenta ne dozvoljajući raspravu o tačkama dnevnog reda. Kao da su krenuli na zakazanu tuču u maniru huligana, kod pojedinih opozicionara su na ulazu u prestoničku skupštinu pronađeni nož, elektro-šoker, baloni sa vodom i lampa za ometanje govornika!

Foto: Printskrin

Istovremeno, ispred zdanja na Trgu Nikole Pašića grupa, među kojima su bili opozicioni poslanici i aktivisti inicijative "Most ostaje" u nezapamćenom divljaštvu srušili su zaštitnu ogradu, tukli su obezbeđenje, prskali biber-sprejom, te bacali jaja i crvenu farbu na ulazna vrata i fasadu gradskog parlamenta.

Foto: Novosti

Nekoliko pripadnika obezbeđenja je povređeno, a policija je uhapsila četvoricu aktivista udruženja "Most ostaje" koji su se sukobili sa čuvarima reda u beogradskoj skupštini. Više javno tužilaštvo je naložilo policiji da im odredi zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Takođe, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu je naloženo da identifikuje one koji su zgradu gađali farbom i jajima kako bi protiv njih bio pokrenut prekršajni postupak.

Iako je jučerašnje zasedanje Skupštine Beograda bilo zakazano u 10 časova, opozicioni političari i aktivisti počeli su da se okupljaju ispred zgrade na Trgu Nikole Pašića dva sata ranije. Gradske odbornike na ulazu u zgradu gde se održavaju sednice dočekale su metalna ograda i obezbeđenje.

Situacija na ulici bila je mirna do 11 časova, kada su okupljeni prvo počeli da vređaju obezbeđenje, posle čega su počeli da gađaju skupštinsku zgradu crvenom bojom i jajima. Nekoliko čuvara pogođeno je u glavu balonima koji su bili napunjeni crvenom bojom.

Među okupljenima su bili i Borko Stefanović iz SSP, Bogdan Radovanović i Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta. Huliganski pir je dostigao vrhunac kada su aktivisti pokušali da sklone ogradu koja se nalazila ispred ulaza a obezbeđenje pokušavalo da je vrati.

U svom fašističkom ponašanju opozicija je tukla i novinarku Informera.

Blokirali Hitnu pomoć

UČESNICI protesta pokušali su da spreče hapšenje aktivista, a u isto vreme dva vozila Hitne pomoći bila su parkirana ispred ulaza u Skupštinu grada. Lekari su ukazali pomoć jednom od članova obezbeđenja koji je bio povređen, što su aktivisti i opozicioni političari pokušavali da spreče. Pojedini su otvarali vrata saniteta i govorili policajcima da privedu povređenog. Hitna pomoć uspela je da odveze povređenog pripadnika obezbeđenja tek nakon asistencije policije.

Podsetimo, opozicija je pre tri dana u Skupštinu Srbije divljala po scenariju Aljbina Kurtija. Palili su baklje, bacali suzavac i šok bombe. Time su pokušali ubistvo trudne poslanicu Sonju Ilić u osmom mesecu trudnoće i njenu još nerođenu bebu Gavrila.

Foto: Printskrin

Takođe, pokušali su ubistvo i poslanice Jasmine Obradović koja je zbog njihovog divljačkog ponašanja dobila moždani udar i koja je životno ugrožena.

Foto: Printskrin

Juče je opozicija nastavila da sprovodi svoj krvavi plan i planirali su da kolju u Skupštini grada Beograda. Oni su pokušali na sednicu da unesu noževe i elektrošokove koji služe za ubistvo.

Zbog svega onoga što se dešava važno je da državni nadležni organi utvrde ko su počinioci ovog divljaštva, nasilja te da se sprovede pravda jer svako mora da odgovara za pokušaj ubistva i nasilništvo.

Foto: Printskrin

Posle ovakvih cena, kristalno je jasno da opozicija na čelu sa Draganom Đilasom, Savom Manojlovićem, Zdravkom Ponošem, Radomirom Lazovićem, Borkom Stevanovićem, Marinikom Tepić želi nasilno da preuzme vlast u Srbiji.