VUČIĆ PORUČIO PRED PUNOM HALOM U BORU: Dovešćemo zemlju u red! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je danas posetu Zaječarskom i Borskom okrugu, u okviru koje je trećeg dana obišao Žagubicu, Krepoljin, Bor i Zlot.

Foto: Novosti/Tanjug/Jadranka Ilić/Vladimir Šporčić

Održan skup u Boru

Vučić je na početku obraćanja rekao da je srećan što je danas ovde.

Dodao je da su uvek pritiv vlasti oni koji su nabogatiji:

- Valjda smo im krivi što su najbogatiji - rekao je on i istakao da se u Boru naveća promena vidi, osim po prosečnoj plati, vidi i po razlici u broju registrovanih automobila.

FOTO: Novosti

- Pre 12 godina Bor je imao 15 hiljada registrovanih automobila. Danas ima 26200 registrovanih automobila. Gotovo duplo više, a na manje stanovnika. Eto kako su se stvari promenile, iako to retko želimo da priznamo - dodao je predsednik Srbije.

- Ovi najbogatiji su protiv nas, pobuna privilegovanih i bogatih! Mi jedemo sendviče, a oni prasiće! Bogati su imaju, može se... Ja sam na putu svaki dan ja jedem sendviče, a ovi tamo prasiće, a pre toga od čorbice samo gulaš...

- A mene je u Zlotu dočekalo vlaško jagnje - našalio se predsednik.

Objasnio je kako su se stvari u Boru promenile dovođenjem kineskog investitora.

- Što se tiče bolnice u Boru to ćemo u naredne dve i po godine da radimo, to je ogromna investicija, nešto što znači i mladima i starima, zbog čega možete da imate bolji životni standard. Obećali smo put Bor-Borska banja, i to će da uradi lokalna samouprava i to odmah. Mi ćemo da uradimo Bor-Selište - to je ogroman novac i to će država Srbija da uradi - rekao je on i dodao da se mora razmišljati o tome kako da se spoje Borska i Boljevačka opština, da ljudi budu povezani sa svim drugim mestima istočne Srbije.

- Uveren sam da će Bor biti jedno od najboljih mesta za život ovde - dodao je on.

Ističe - da bi svi ovi projekti bili završeni, naša zemlja mora da raste i da se razvija, te da su nam napali zemlju spolja i iznutra i da je pokušana obojena revolucija. Podseća na simbol "krvavih ruku" koji se mogao videti i na Kapitol hilu kod otpuštenih radnika USAID-a.

- Šta mislite jel je to naređeno iz Vašingtona? Ja mislim da je svakom normalnom čoveku sve jasno - dodaje on.

Kaže da je ovo što se trenutno događa "protestni turizam".

Pita - da li se iko seća koji su bili zahtevi i šta su uopšte tražili:

- Priča li neko o tome. Kada im ponudite razgovor i kažete "pa hajde da razgovaramo o zahtevima - nemaju o čemu da razgovaraju. Na kraju su kao ključni zahtev tražili pare, pare za profesore. Dobili profesori pare veće nego ikada. Sve dobiše, ali i dalje ne smeju da kažu da su srećni i zadovoljni, iako su srećniji nego ikada. Valjda zato što smo svi mi blesavi pa će oni da nas naprave ludim i da se kopčamo na leđima. Nije njima do zahteva, njima je do obojene revolucije i to je trebalo da kažu odmah, a ne da lažu narod. Kažite narodu - hoćemo Vučićevu glavu, kažite - hoćemo to i to. Nemojte da lažete ljude da je vama do prava i pravde. Jer se komemorativni skupovi ne prave uz gulaš i prasiće. Nemojte da kažete narodu da je vama do odgovornosti nečije i do dijaloga, a niste spremni ni sa kim da razgovarate.

- I nemojte da nas obmanjujete da sa onima koji su uniptavali ovu zemlju 12 godina, iz opozicije nemate ništa. Jer eno ih juče, svi su bili u Nišu. Valjda nema niko ništa pametnije da radi. Svi se skupe odakle god stignu. I u to su upregli pre svega državne institucije, one koje plaćamo ponajviše - od profesora do ljudi na RTS-u. To nije nikakav javni servis, to je postao servis plenuma i opozicionih političkih stranaka i neće im pomoći. Šta god radili, neće im pomoći - rekao je Vučić.

- Posle svake neuspešne obojene revolucije, sledi uspešna kontrarevolucija, dovešćemo zemlju u red, za sve kriminalne radnje koje su počinili, nadležni organi će... Treba samo odvojiti studente i ovu decu iz škola od ovih drugih..., rekao je pa podsetio na Petu beogradsku gde se umalo dogodio linč direktorke.

- Ko će da nam bude inženjer sutra, ko lekar s toliko propuštenih časova... Kažu, niste nam dali cele plate za februar pa kako kad nisi radio i rekao da nećeš da radiš... Oni ne razumeju koliko su ljudi ogorčeni što deca ne idu u školu, jer profesori ne treba da vode politiku nego da uče decu.

FOTO: Novosti

- Srbija je u ne lakoj situaciji, velika je mržnja posejana, velika su pare ubačene od spolja. Prošli put su nam u obojenoj revoluciji oteli Crnu Goru, oteli Kosovo...

- Znam dobro ove ljude, uništili bi Srbiju dok dlanom o dlan lupite. I zato vas molim da budete odgovorni, da dobro razumete. A mi ćemo vas uskoro ćemo pozvati u Beograd sve - sve ćemo pozvati u Beograd, celu Srbiju. Da pokažemo da nije Srbija šaka zobi, da je pozobate... Jer u Srbiji može sve - hoćete referendum o meni, dobićete da, hoćete izbore - dobićete ih uvek i pobedićemo vas još ubedljivije. Sve može, ali mora da bude demokratski. A to da ulicom dolazite na vlast - taj film više nikada u Srbiji nećete gledati. I zato vas pozivam dragi prijatelji da pomognemo i našoj Republici Srskoj, svakom našem selu, da se borimo za svoju zemlju, da vraćamo naše ljude da nam se vrate iz inistranstva, da im damo priliku i dobre puteve i radna mesta, da mogu da žive u svojoj otadžbini koju toliko vole, da pomognemo i našem narodu zapadno od Drine. Hvala vam za ogromnu podršku i nesebičnu ljubav, odgovornost, za to što čuvate Srbiju - rekao je Vučić posle čega se zaorilo "Aco Srbine" i "Živela Srbija" i "Živeo Bor".

Vučić na velikom skupu u Boru, vijore se trobojke

Predsednik Srbije došao je na veliki skup u Boru, koji se održava u Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković”. Vijore se srpske trobojke, prisustvuje veliki broj Borana s transparentom: "Bor je uz Vučića".

FOTO: Novosti

Pogledajte kako je narod dočekao predsednika:

Vučić obilazi domaćinstvo porodice Todorović

Vučić je posetio Zlot i domaćinstvo porodice Todorović.



Vučića su meštani informisali da je tom selu potreban razvoj turizma i rekonstrukcija regionalnog puta koji ih spaja sa Brestovačkom banjom u dužini od 22 kilometara.

Predsednik im je rekao da će država finansirati radove na deonici Bor - Selište, a da ostatak puta finansira lokalna samouprava.

- Uradite projekat, mi ćemo da uradimo Bor - Selište, to mora, ali Borsku banju, to mora da radi lokalna samuprava - kazao je predsednik.

Gazdinstvo Dejana Todorovića ima više od 100 ovaca i jaganjaca, gaje svinje i kokoške, a obrađuju 10 hektara zemlje.

Pored Todorovića, koji je izložio sireve i druge proizvode, i ostali meštani Zlota izložili su svoje proizvode na štandovima na imanju Todorovića.

Predsednik je najavio pomoć ukoliko domaćin može da pravi veći biznis.

Veoma je ponosan što mu treću godinu zaredom pale lutku u Hrvatskoj i nada se da će i naredne dve to isto raditi.

- Zamislite pet godina da im budete najveći krivac. Koliko li ste onda dobra i za Srbiju i za srpski narod u celini uradili. Mnogo sam srećan zbog toga. Ne postoji nijedan lepši znak nego kad vam Hrvati spaljuju lutku svake godine zaredom, onda ste mnogo toga dobrog uradili za srpski narod. Želim isti rezultat i sledeće godine. Junaci jedni... Ili lutke ili džakovi ili starci i nejač - rekao je on.

Vučić sa građanima u Krepoljinu

Predsednik Srbije posetio je Krepoljin gde je pričao sa narodom.

- Hajde sad da vam kažem, Lazarević, ako sam dobro čuo. Obično ljudi kada sa pojavim u ovakvim mestima, obično ljudi ne žele da govore o velikim projektima i auto-putevima koji jesu žile kucavice, a sve ostalo su, ili glavni akteri, kako hoćete, a sve ostalo su manji krvni sudovi, ljudi obično pričaju o svom selu, o svom mestu. Ali, evo ja od juče razmišljam o nečemu, a reći ću vam i za Vožd Karađorđe o čemu se radi i kako idemo sa tim. Dakle nama je ostalo još 36 kilomtara da završimo brze saobraćajnice, to je taj deo Požarevac - Gradište i mali deo od Ponikvi, obilaznica do Golupca, govorim o Dunavskoj magistrali - kazao je on.

Na pitanje meštanina o rekontrukciji puta između Žagubice i Majdanpeka, Vučić je istakao da je u pitanju skup projekat, ali da za početak može da se uradi pet, šest kilometara.

- Da ljudima olakšamo, pa da sledeće godine nastavimo prema Majdanpeku - naveo je Vučić.



Predsedniku se obratio ekonomista Bojan Lazarević.

- Dobar dan predsedniče, dobrodošli u Žagubicu ponovo, dobrodošli u Krepoljin. Moje ime je Bojan Lazarević i ja sam ekonomista po struci. Svi znamo koliko znači saobraćajna komunikacija za sve krajeva Srbije, pa bih vas zamolio da nam malo kažete više o projektu ''Vožd Karađorđe'' koji bi bio žila kucavica za ovaj kraj ovde - rekao je on.

Vučić se zahvalio ljudima koji su ga dočekali.

- Dobar dan, dobro jutro. Hvala svima iz Krepoljina, Žagubice, hvala vam što ste došli, ja sam sada prošao preko Gornjaka do Breznice da vidim radimo li šta tamo, obećali smo ovim 2,5 hiljade metara, odnosno dva i po kilometra da uradimo, to je skoro 500 000 evra Safete, ono što Žagubica nikad ne bi mogla da skupi pa smo to skupili, tako da u Breznicama ćemo to da završimo, ostaje nam muka sa Milatovcem i vodom to je preko dva miliona evra, ali se nadam da ćemo tokom ove godine uspeti to da završimo na radost svih ljudi čini mi se u Žagubici. Ovaj put prema Petrovcu je odličan, e sad put prema Boru, prema Kučevu, nego ovaj prema Kučevu mnogo kup, važnije ovo prema Boru. Je l' vam važnije prema Boru da se uradi? Jeste, dobro. Je l' to ide na Zlot, preko Zlota ide? Pa, ideš, al imaš dva kilometra za Zlot ovamo, je l' tako, dobro? Dobro. Nadam se da ćemo, u nekoliko rečenica samo pa ću onda ja vas da slušam. Nadam se da ćemo, ne nadam se, znam i siguran sam da ćemo da pobedimo ovo zlo koje nas je spolja napalo i koje želi da uništi našu zemlju i dovoljno je samo da pogledate one koji su se udružili i koji podržavaju sve one koji su protiv Srbije, od Aljbina Kurtija do Hrvata, do Sarajeva i sve vam je jasno, ništa više niko drugi ne mora ni da vam objašnjava, ništa više niko drugi ne mora ni d akaže, samo da pogledate one koji su se ujedinili u borbi protiv Srbije i sve ste razumeli. Izdržaćemo mi to, uništili su nam 3 meseca, pojesli su nam 3 meseca, razorili ekonomiju za 3 meseca, ali jednom su to uradili i u 12 godina pa smo uspeli Srbiju da podignemo. Podići ćemo Srbiju i posle voa 3 meseca blokada, razaranja, nerada, neodgovornosti i uništavanja i već ove godine verujem da ćemo biti u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi. To je važno zbog većih plata, to je važno zbog većih penzija i to je važno zbog toga i u ovakve opštine kao što je Žagubica, a Žagubica ima mali budžet, velika dugovanja prema komunalnim preduzećima, dakle mi smo ti koji moramo da ulažemo novac iz drugih krajeva Srbije. Zato nam je potrebna zdrava Srbija, zato nam je potrebna Srbija koja radi i Srbija koja će da gleda u budućnost. Vama, drgai prijatelji hvala na ogromnoj podršci, ali hvala vam i na tome što ste danas, nedelja je jutro, ljudi spavaju, odmaraju, sa porodicama su, vi ste ovde i zato sam ja spreman vas da čujem, da vas saslušam i da vidim možemo li nešto da pomognemo. Hvala, Krepoljinci - rekao je predsednik.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Rekao je i da je zavladala neka moda, "što je standard bolji, to svi hoće da rade manje". Tvrdi da iz centra Beograda ne možemo da nateramo lekare, mučimo muku, da jednom nedeljno odu u Ugrinovce i slično da dežuraju u ambulanti...

- Neću da vas lažem, ali mislim da nemamo para za sve te puteve ove godine, hajde da ove godine sredimo prvo papire i eksproprijaciju, rekao je Vučić kome je potom meštanin, povratnik iz Francuske, koji je dao ideju da se u selu osnuje kamp kakvog nema nigde u Srbiji - ispiranje zlata na starinski način. On je zatražio da država pomogne da se pokrene taj biznis.

Kad je reč o ambulanti, rekao je da su to male pare i da će to biti rešeno kao i da mu je drago što u tom selu ima 150 zaposlenih u pogonu i toliko krava za mužu.

- Javite Zlatiboru (Lončar) za ambulantu i ako može odmah da zaposli nekog iz Osenice - rekao je Vučić.

Učiteljica iz sela Sige zatražila je da se urade još neke stvati za njihovu školu i vrtić, na šta je predsednik rekao da može kad je čuo cenu od 300.000 evra.

Predsednik je nasmejao meštane kad je rekao da kad ide u Zaječar ima četiri stvari napisane, kad ide u Bor ima 3 stvari napisane, a kad dođe u Žagubicu ima 14 stvari na spisku.

- Evo, smeje se i Žika Bomba, dodao je Vučić pomenuvši poznatog biznismena iz tog kraja.

Rudar Zoran se požalio Vučiću na malu platu, istakao da je prosečna plata rudara oko 60.000 dinara.

Vučić kaže da je srećan zbog Zoranove snage i energije, ali ističe da nije sasvim fer.

- Reč je o rudniku "Jasenovac". Što ne kažete ljudima da rudnik i dalje bukvalno postoji samo zahvaljujući meni. Svaki ministar rudarstva i energetike, svaka vlada, po nalogu i Svetske banke, MMF, zdravog razuma, uspeha u poslovanju, rentabilnosti i ekonomičnosti je tražio da se taj rudnik zatvori. Svaki! Nijedan nije bio da je rekao da podržimo "Jasenovac" i Resavicu - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne želi zatvaranje tog rudnika da bi ljudi mogli da ostanu u Krepoljinu.

Obećao je jedno sanitetsko vozilo za Krepoljin, da opslužuje celo mesto.

- Ako plata rudara ide i preko 1.500 evra u Boru, onda ćemo gledati da nađemo načina da vamo povećamo platu ovde i daću sve od sebe, da bar ove dve godine dok sam predsednik Srbije i dok imam nekakav uticaj na skupštinsku većinu i Vladu da vam se rudnik ne zatvara, a posle ne znam kako ćete sa nekim drugim - rekao je predsednik Srbije.

Vučić ističe da poljoprivredna penzija nije ekonomska kategorija jer tu nije dinar uplaćivan u penzioni fond.

- Peenzije su sad povećane 11 posto, nikada nisu toliko povećane. Ja znam da su i dalje male, ali poljoprivredna penzija nije ekonomska kategorija - kazao je Vučić.

Pita kako će da objasni onima koji su uplaćivali u penzioni fond da povećava onima koji nisu uplaćivali u penzioni fond.

- Stvari su i principijelno i zakonski komplikovane. Ne mogu da ispunjavam želje zato što to ljudi vole da čuju. Neko rešenje ćemo naći i potpuno sam svestan koliko je teško da preživite sa tom sumom novca - kazao je on.

Vučić je u petak započeo posetu Zaječarskom i Borskom okrugu u Boljevcu, gde je obišao destileriju "Rtanjska Vatra" poljoprivrednog gazdinstva porodice Vidulović, a zatim se obratio građanima u Zaječaru.

Posetu Zaječarskom i Borskom okrugu nastavio je u subotu obilaskom porodične firme "Soko Skele" u Sokobanji, zatim obilaskom štandova i razgovorom sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca i privrednika u Knjaževcu, kao i sa građanima.

Zatim je u Negotinu razgovarao sa građanima u Domu kulture, nakon čega je u selu Kostol kod Kladova obišao vinariju "Gamanović" i takođe razgovarao sa meštanima.

Obilazak je završio posetom turističkom domaćinstvu "Zeleni zaliv" u Donjem Milanovcu.