MOĆNA PORUKA VUČIĆA IZ ZAJEČARA: Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti! (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik se obratio građanima u Zaječaru

Najpre se zahvalio na divnom dočeku okupljenim građanima.

- Mnogo puta sam dolazio u Zaječar, nadali smo se i borili da dovedemo investitore u Zaječar. Iz mnogo razloga ne uspe - nemamo put ni gasovod do Zaječara, uvek je bilo milion problema. Tek smo jedno odeljenje uradili u kompletnom ZC u Zaječaru. Moraćemo u Kotlujevcu hitno da uradimo - rekao je Vučić i dodao da će ovo sada ići velikom brzinom.

- Važno mi je da vam kažem - obećao sam ovde kada sam bio i nisam ispunio i sada je došlo vreme za to jer su urađeni svi projekti. To je ogroman novac, za srednjoškolski centar u Zaječaru, potrebno je oko 10 miliona evra za rekonstrukciju i obezbedili smo taj novac. Vi sad izračunajte koliko je to odjednom ogromno novca za Zaječar - istakao je Vučić i dodao da je važno da se napravi glavni gasovod od Paraćina do Prahova i da se na njega povežu sve opštine na istoku Srbije u Borskom i Zaječarskom okrugu. To će značiti mogućnost dovođenja investitora.

Foto: Printscreen

- Ja znam koliko je teško u Zaječaru i biću otvoren prema vama. Mi kao Srbija ne smemo da izgubimo potencijal Zaječara. Bor ima veliku budućnost i to se više ne dovodi u pitanje. Mi hoćemo da podignemo Zaječar i Timočku krajinu. I ako ne budemo mogli odmah da obezbedimo velikog stranog investitota, a mučili smo se, mi ćemo narednih šest meseci krenuti u izgradnju fabrike namenske industrije pod našom kontrolom. Mi ćemo za to da izdvojimo sredstva i da zaposlimo ljude u Zaječaru. Mi ne možemo više da izdržimo da nam ljudi iz Zaječara odlaze u druge delove Srbije, kako Evrope i sveta - najavio je predsednik.

Vučić kaže da nam je otadžbina napadnuta spolja i iznutra.

- Napali su je oni koji su želeli njeno urušavanje i uništavanje, svaki put kada bi Srbija ojačala, kada bi postala snažnija, jer su želeli da svi okolo uvek budu jači od nas. Zato što smo mi za njih remetilački faktor, ne želimo da služimo stranim interesima, nismo dovoljno poslušni. Zato što time remetimo balans snaga u regionu kakvim su ga oni zamislili. Oni žele da Srbija bude ekonomski slaba, služi stranim interesima, sluša strane gazde i ništa više. Naša je ideja da Srbija bude slobodna i nezavisna, suverena, i da vi - njeni građani donosite odluke kuda Srbija hoće u budućnosti da bude. Kada smo doneli odluku da Rusiji ne uvodimo sankcije - ja sam tada rekao da ćemo imati bezbroj problema. I nije slučajno što su poslednje tri godine napadi na mene i vas postali neuporedivo žešći. Nema tu mnogo argumenata, nečeg racionalnog i objektivnog, utoliko su ti napadi postajali žešći i jači. Ne zato što je cilj srušiti Vučića, nego zato što je cilj srušiti Srbiju - rekao je Vučić i podsetio da je Srbija 2012. godine, kada je postao premijer, bila četvrta u regionu po visini plata, a da je danas prva, da ima isti nivo plata kao Bugarska koja je dobila 70 milijardi od Evropske unije, dok smo mi dobili dve.

- Neko želi da taj rast Srbije zaustavi. Da ga spreči, da se Srbija vrati u prošlost, a na vlast oni koji su zemlju uništili, a napunili svoje džepove. I onda, naravno, kada pogledate ko je to finansirao - ja sam se prvo u čudu našao - kako je moguće da neko organizuje demonstracije mesecima nakon tragedija kakve smo imali u Ribnikaru, Duboni, Orašju... Kako je moguće da koristite takvu ljudsku tragediju u političke svrhe i da zovete ljude na ulicu? Koji su ti ljudi koji to mogu da urade? To može da se dogodi u svakoj zemlji i svetu i događa se - rekao je on i naveo nedavni slučaj u Hrvatskoj nakon čega nije bilo demonstracija.

- Zato što nije bio cilj pojedinih velikih sila da se razori Hrvatska, jer je dobro da Hrvatska bude snažnija od Srbije. Mi samo hoćemo da svojim znanjem i radom dobijemo mesto koje zaslužujemo. A zaslužujemo da budemo ispred onih koji ni po čemu do sada nisu zasluživali da budu ispred nas. I da se ne stidimo zbog svog uspeha, da se nikom ne izvinjavamo zbog svog uspeha, samo smo to želeli - naveo je Vučić.

Ističe da pretnje Majdanom, nemirima, ubijanjima, kako bi došli na vlast nastaju jer organizatori ovoga vide kako podrška opada.

- Ja vam kažem - gotovo je sa vašom obojenom revolucijom, neće je biti. Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti.

Dodaje da oni koji ovo pokušavaju ne znaju koliko je naš narod pametan i kroz šta je sve prošao. Oni odlično znaju šta je bilo posle 5. oktobra.

- Kako su oni napunili svoje džepove stotinama miliona evra, a narod ojadili i osiromašili. Neće narod na to da se vraća. U taj brlog kriminala i korupcije, već žele stabilnost i sigurnost - dodaje Vučić.

Kaže da ćemo se izboriti za pristojnu Srbiju.

- Pritisli su nas oko KiM, dali su im pravo da nam gaze narod, naš narod je na KiM dao punu podršku Srpskoj listi, kad smo ujedinjeni, nema te sile koja može da uništi našu državu. Kosovo i Metohija su bili, jesu i biće Srbija. Napali su nam pokvareno i lukavo RS, slabili su Srbiju, očekivali su pad Srbije da bi mogli da unište RS. Koga god smo imali kao predsednika u RS ili je u zatvoru završio ili je proteran ili je dobio kaznu. Od Karadžića do Dodika. A pogledajte šta kažu iz Sarajeva, kad kažemo evo hoće RS da razgovara o Dejtonu, oni kažu da više neće. A znate zašto? Jer su nas varali i lagali. Sve što potpišu izokrenu naopačke.

- Pobediće pristojna Srbija, ljudi koje hoće da rade i grade i vodićemo spoljnu politiku onako kako narod u Srbiji hoće. Nikada ne bi uspeli da odbranimo zemlju bez vas i vaše ljubavi prema Srbiji. Beskrajno vam hvala i za to što sam siguran da ćete podržati novi pokret koji mora da objedini sve rodoljubive snage. Da pokažemo da Srbija može još brže i snažnije napred. Hvala vam za ogromnu podršku! Živela Srbija! - zaključio je predsednik.

Vučić dočekan ovacijama

Predsednik je u punoj hali u Zaječaru dočekan ovacijama, narod je uzvikivao "Aco Srbine".

Foto: Printskrin TV Pink

Miting je počeo izvođenjem himne Republike Srbije, "Bože pravde".

Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo porodice Vidulović

Predsednik je porazgovarao sa članovima porodice Vidulović o njihovom biznisu, kao i subvencijama koje su dobili od države.

- Ako date novac za opremu i kazan, nešto drugo, onda to ima smisla, ti ljudi će nastaviti da prave problam, nama da plaćaju poraz, to je smisao svih subvencija. To je početak jedne nove i veće zarade - naveo je predsednik.

FOTO: Printskrin

- Treba nam velika fabrika za Zaječar, od 1.000 ljudi, na tome radimo i mučimo se već godinama, to nam je najvažnije. Ovako nam ode sve u Bor. Pogledajte kako je veća plata u Boru nego u Zaječaru. On je bio defakto političko središte Srbije. Bor je pre 30, 40 godina postao važan. Onda su dugovi vremenom postali sve veći, a mi smo tražili spas. Sećate se da je Đinđić rekao - "ne može više bakar, gajite kikiriki, ili pravite nameštaj". Ne zato što on nije voleo Bor. Prosto nije bilo budućnosti sa ogromnim dugovima. Mi smo uspeli zahvaljujući Kinezima i ma šta ko govorio sada imate prosečnu platu u Boru od 1.048 evra. U rudarsko-topioničarskom basenu je veća od toga. To je posle Beograda i Novog Sada najjače mesto u Srbiji. Bor vam izdržava i deo Kučeva, Boljevca, Majdanpek kompletan, Rudnu Glavu, deo Negotina... - naveo je predsednik.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik je istakao da su u Srbiji vina sve bolja, te da se u našoj zemlji pije sve bolja rakija.

Istakao je da će neka mesta u ovom kraju odmah dobiti novac kako bi se rešio problem vodosnabdevanja.

- Videćemo i ovde da uradimo nešto po glavnim selima - rekao je prilikom razgovora o potrebi za boljim putevima u ovom kraju.

- Lepo vam ovde izgleda. Sad ćete da napravite novi objekat - rekao je Vučić prilikom obilaska destilerije.

- Kada pravimo ono to bismo nazvali šampanjac ne možemo tako da ga zovemo zbog zaštite geografskog porekla - rekao je Vučić i dodao da postoje arhivski vinjaci u Srbiji, bolji od 50% dobrih francuskih konjaka.

- Do pre 20 godina je bio većim delom lošiji kvalitet rakije. Danas imamo rakije odličnog kvaliteta i ulažemo u destilerije. Mnogo sam srećan kada moću negde da dođem i vidimo da smo dali novac za kazan, za novi objekat... Jer, porodične kompanije, mala, srednja preduzeća, to je ono što nas izdržava. Dobro je kad imate i velike, više nismo tako mali, zato sam zadovoljan što sam danas sa velikima mogao da razgovaram. Ovo da podignemo, da ljudi dobiju tu privatnu inicijativu - istakao je predsednik i naveo primer ove porodice koja je krenula ni iz čega i napravila nešto što će ostaviti svojim pokoljenjima.

- Mala i srednja preduzeća zapošljavaju sve više ljudi - dodao je on.

Naveo je da će dodatno pomoći ovoj porodici, koliko je moguće.

Predsednik se raspitao šta ljudi najčešće piju, koju rakiju - i odgovor je šljivu. Kaže da je tako slično sa vinom - kada god pita ljude koje najviše piju, kažu mu tamjanika.

Predsednik je degustirao jedno od pića od šljive koje proizvodi ova porodica i nazdravio sa domaćinom.

Foto: Novosti

Domaćinima je poželeo da dodatno osnaže ovaj posao.

- Tri dana sam na istoku Srbije. Nisam obišao Žagubicu u Braničevskom okrugu. Četiri opštine Borskog okruga - Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor. I četiri opštine ovde - Soko Banja, Knjaževac, Boljevac, Zaječar. Sve to moram da obiđem do nedelje. Kad se završi Ekspo moramo da napravimo plan da proširimo put Paraćin-Zaječar. Za to nam je opet potrebna fabrika u Zaječaru. U Zaječaru mora prvo da se krene od zdravstvene stanice u Kotlujevcu, to je dva i po miliona evra, onda da se ide za kompletno sve zdravstvene usluge, to je oko 35 miliona evra da bismo sve to završili. Sela da pojačamo... Najvažnije je da tu veliku fabriku dovedeno. Naći ćemo nekog darodavca, za dom kulture u Rgotini, jer je drugačije nemoguće, jer je naravno nelegalno sve - naveo je Vučić u razgovoru sa domaćinom.

- Mi smo najveće subvencije davali da dođe fabrika u Zaječar. To je jedan od razloga, kao i nepostojanje auto-puta i nedovoljan broj ljudi, zbog kojeg su svi ostali hteli da idu u Srem, Južni Banat, dakle nedaleko od Beograda i Novog Sada, gde imaju univerzitete i gde imaju veliki broj ljudi. Daćemo sve od sebe, Zaječar je veliki grad, makar mi kao država zaposlili 300,400 ljudi u fabriku namenske industrije koju pravimo. Ako ne budemo mogli drugačije, mi ćemo to da uradimo. Potreban je gas - mi sada imamo toliko gasnih pravaca, i do Prijepolja, Valjeva... Mnogo problema ima sada tu, i oko ruskog gasa i oko svega, da ne objašnjavam sve detalje, ali to moramo da uradimo, to je jedna od najvažnijih stvari. Ako u Paraćinu imamo mernu stanicu, regulacionu stanicu nama je to idealna prilika da dovučemo gas ovde. I onda će biti dostupno za svakog investitora i sve drugo - istakao je predsednik.

- Ljudima je potrebna sigurnost i stabilnost. Ljudi ne žele nikakve nemire i obojene revolucije, kao što ne žele ni sukobe u regionu. Pogledajte šta su nama Srbima radili u prethodnih 30 godina. Pozvao je Dodik i molio sam ga da to učini, ljude iz Sarajeva da se priča o Dejtonskom sporazumu. A odgovor je bio - "pa nas Dejtonski sporazum ne interesuje". Samo razmislite šta to znači. To znači - "da mi smo imali Dejtonski sporazum". Dejtonski sporazum je de jure ustav BiH. To je prepisani Dejtonski mirovni sporazum. Oni vam otvoreno kažu - "Nas ne interesuje to što smo potpisali, ni ustav naše zemlje, jer smo mi u međuvremenu kažnjavali sankcijama ili zatvorima najmanje devet predsednika Republike Srpske. Nekog smo proterali poput Nikole Poplašena, hapsili smo sve, od Biljane Plavšić, Karadžića, do Milorada Dodika. Sve funkcionere. Samo zato što su insistirali na poštovanju Dejtonskog sporazuma. I svaki put bi oni Srbe pronašli za krivce.

Foto: Printskrin TV Pink

O pokušaju sprovođenja obojene revolucije

- Prvo su me pitali - odakle ti to da je obojena revolucija. Imali smo mnogo stvari po čemu sam to zaključio i zato smo pronašli metode kako ćemo pobediti obojenu revoluciju. I zato postaju sve nervozniji, zato dolazi do radikalizacije, i zato nam napadaju aktiviste i ljude... Više nema nikakvog nasilja, ni slučajnog, nad njima, samo drugi provode nasilje nad onima koji nisu za obojenu revoluciju. Oni će naravno to da radikalizuju, i kada budu radikalizovali do tog stepena kada im se učini da je moguće da naprave nešto više, tada će da izgube sve i to je kraj. Pričali su o autonomnosti i autohtonosti samog simbola krvave šake. Vi ste juče videli te iste krvave šake koje su borci koji su aktivisti koji su dobili otkaz u USAID-u, baš onima koji su finansirali aktivnost NVO ovde i zajedno sa njima pripremali makar jednim delom ono što mi danas nazivamo obojenom revolucijom. Pa vas pitam kako je moguće da vam isti simbol bude u Tirani, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, i isti simbol u Vašingtonu, u Kongresu. Ili su se valjda setili da su mnogo genijalne ideje ljudi iz Tirane i Beograda, pa preuzeli u Vašingtonu. Neće biti, biće da je sve došlo odande i da se neki odavde to preuzimali. Ljudi žele da rade i da se bave svojim poslom, da žive normalno i da im sve zavisi od njihovog rada. Ljudi neće nesigurnost - rekao je Vučić.

