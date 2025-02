MAJKA NEVENE BOŽOVIĆ KANDIDAT SRPSKE LISTE: Ne vidim važniji zadatak od toga da budem deo tima koji se bori za prava Srba na KiM

Na listi kandidata Srpske liste za predstojeće izbore na KiM nalazi se više uglednih imena, ljudi od integriteta i imena, profesora, lekara, dekana, sudija koji svakodnevno dele sudbinu svog naroda na KiM... Među njima je i Ružica Božović, doktor nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, koju itekako cene njeni studenti. Malo je, međutim poznato, da je ova rođena Mitrovčanka, majka i naše čuvene pevačice Nevene Božović, a obe ponosno ističu svoje kosovske korene.

Foto: SL

Ružica u razgovoru za „Novosti“ objašnjava zbog čega je svoje političko poverenje poklonila Srpskoj listi i nalazi se na listi kandidata za poslanike. Njena poruka je jasna - „u ovom izazovnom vremenu ne vidim važniji zadatak od toga da budem deo tima koji se bori za prava, sigurnost i opstanak Srba u južnoj pokrajini“.

- Moj motiv za aktivnije angažovanje u političkom životu proizilazi iz duboke lične i profesionalne odgovornosti prema našem narodu i našem prostoru. Kao neko ko je rođen, živi i radi u Kosovskoj Mitrovici, i ko svakodnevno učestvuje u obrazovanju i usmeravanju mladih generacija, osećam obavezu da se borim za njihovu budućnost, kao i za opstanak i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima. Smatram da je znanje najveća snaga koju imamo, ali isto tako znam da bez stabilnih institucija, bez jasne političke podrške, nema uslova da se to znanje primeni i doprinese napretku zajednice. Srpska lista je jedini autentični politički predstavnik našeg naroda na Kosovu i Metohiji, podržana od strane države Srbije, i u ovom izazovnom vremenu ne vidim važniji zadatak od toga da budem deo tima koji se bori za prava, sigurnost i opstanak Srba u južnoj pokrajini. Moj angažman u politici nije iskorak iz akademskog sveta, već njegova prirodna dopuna – jer bez snažnog institucionalnog i političkog okvira, ni obrazovanje, ni struka, ni razvoj zajednice ne mogu da napreduju. U tom smislu, ovo vidim kao svoju profesionalnu i moralnu dužnost.

Šta za vas znači biti rođena Mitrovčanka i ponići sa Kosova i Metohije?

- Biti rođeni Mitrovčanin nije samo geografska odrednica – to je identitet, način života i duboka svest o istorijskoj, kulturnoj i duhovnoj težini prostora na kome smo ponikli. Kosovska Mitrovica je grad simbola, grad koji nosi u sebi i stradanje i otpor, ali pre svega snagu naroda koji nikada nije odustajao od svog prava da živi na svojoj zemlji. Odrastanje na Kosovu i Metohiji znači učiti od malih nogu šta su istrajnost, zajedništvo i ljubav prema svom narodu. Ovde se rano shvata da se za svoj dom moraš boriti, da opstanak nije nešto što se podrazumeva, već nešto što se svakodnevno gradi – radom, znanjem, strpljenjem i jedinstvom. Biti Mitrovčanin za mene znači osećati odgovornost da čuvamo ono što smo nasledili i da stvaramo uslove da buduće generacije imaju pravo na život, obrazovanje, rad i dostojanstvo u svom rodnom gradu. To nije samo lični izbor – to je dužnost prema precima i zavet za budućnost.

I svoju decu ste vaspitali u duhu kosovskog zaveta, vaša ćerka Nevena veoma je ponosna na svoje poreklo s Kosova i Metohije što se vidi i kroz odabir njenih pesama?

- Da, svoju decu sam vaspitavala u duhu kosovskog zaveta, jer smatram da je najveća vrednost koju možemo preneti svojim potomcima – svest o tome ko su, odakle potiču i koja je njihova odgovornost prema narodu i zavičaju. Kosovo i Metohija je srce srpskog naroda, njegova duhovna kolevka, istorijski temelj i neraskidiva nit koja nas povezuje sa precima i zavetuje buduće generacije. Ponosna sam što je Nevena kroz svoj život i umetnički rad ostala dosledna tim Ponosna sam što je Nevena kroz svoj život i umetnički rad ostala dosledna tim vrednostima. Njena muzika nije samo umetnički izraz, već i poruka – o snazi, ljubavi prema svojoj zemlji i važnosti čuvanja svog identiteta. Pesme koje peva, način na koji predstavlja sebe i svoj narod, svedoče o tome da nosi Kosovo i Metohiju u srcu, što je najveća potvrda da sam kao majka uspela da prenesem ono što je najvažnije. Naš zadatak je da i dalje negujemo tu svest, da svojoj deci usadimo ljubav prema korenima, jer samo onaj ko zna odakle dolazi, može sigurno da gradi svoju budućnost.

Koliko je danas teško biti Srpkinja na Kosovu i Metohiji i zbog čega su nam predtojeći izbori 9. februara suštinski važni, kada znamo da na njima branite svoj opstanak na vekovnim ognjištima?

- Biti Srpkinja na Kosovu i Metohiji danas znači živeti u stalnoj borbi za svoju porodicu, svoj dom, svoju bezbednost i dostojanstvo. To je sudbina čitavog našeg naroda, koji svakodnevno svedoči nepravdu, diskriminaciju i pokušaje brisanja srpskog prisustva na ovim prostorima. Srpkinje na Kosovu i Metohiji su stub porodice i društva, čuvarke identiteta, jezika, kulture i vere. One vaspitavaju decu u duhu kosovskog zaveta, čuvaju porodicu i tradiciju, svojom snagom, istrajnošću i ljubavlju održavaju zajednicu uprkos svim izazovima. Simbol su snage i postojanosti. Zato su predstojeći izbori suštinski važni, jer ovo je trenutak kada odlučujemo o opstanku i prosperitetu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ovim izborima branimo pravo da ostanemo na svojoj zemlji, da govorimo svojim jezikom, da čuvamo svoje institucije i da, uprkos svim pritiscima, nastavimo da živimo kao svoji na svome. Srpska lista predstavlja garant da će Srbi na Kosovu i Metohiji imati snažan i jedinstven glas, podršku svoje države Srbije i zaštitu u ovim teškim vremenima. Sada je trenutak da pokažemo nepokolebljivo jedinstvo, čvrstu odlučnost i veru u našu budućnost. Glas za Srpsku listu nije obična odluka – to je zaveštanje opstanka, štit našeg naroda i odbrana prava da živimo na svojoj zemlji, dostojanstveno i ponosno.