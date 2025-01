VUČIĆ O ODLUKAMA TRAMPA: Ukoliko NED bude dobijao manje ili nimalo novca dolazi bolje vreme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o odlukama koje je predsednik SAD Donald Tramp doneo u prvim časovima svog drugog mandata.

Foto: Tanjug/AP

Najavio je Tramp lavinu izvršnih naredbi i ističe da je važno obustavljanje na 90 dana državne pomoći drugim zemljama, ističe.

- Ukoliko zaista manje novca ili nimalo ne dobija NED, koji je bio zamena za srkivanje prljavih poslova CIA, USAID i drugi, onda sam sasvim siguran da dolazi bolje vreme za slobodarske narode u svetu i da će Amerika biti mnogo popularnija nego danas u svetu - rekao je on.

Nije to laka borba, ali ako neko to može da učini i spase Ameriku i svet od toga, onda je to današnje američko rukovodstvo. S druge strane, u Meksiku je ogromna ljutnja, oni su nedavno krenuli, bili su saveznik Amerike u toj borbi protiv Kine ekonomskoj, sad će da se okrenu Kini. Videćemo šta će Kanada da uradi u Panami je takođe ljutnja, ali Amerika je veoma moćna i snažna, čak i ako krene u neke procedure oko Grenlanda, sasvim sam siguran da joj se niko neće ni na koji način suprotstaviti