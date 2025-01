ANA BRNABIĆ PORUČILA ĐILASU: Budite uvereni da ću nastaviti da pričam o Vaših 619 miliona evra

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na nove napade lidera SSP Dragana Đilasa.

- Gospodine Đilas, budite uvereni da ću nastaviti da pričam o Vaših 619 miliona evra, koje ne samo da ste sami prijavili, već ste i nekoliko puta javno to ponovili i rekli da se ponosite time. Time ste dodatno uvredili sve ljude u Srbiji koji su, valjda, glupi, pa nisu mogli da zarade 619 miliona evra za 10 godina vaše vladavine. Još jednom – vi ste za 10 godina vlasti, dok je oko 500 hiljada ljudi ostalo bez posla, sami prijavili da ste „zaradili“ 619 miliona evra, ili 2.164.336 prosečnih plata (u vaše vreme) medicinske sestre u Srbiji. Čoveče, 180 hiljada godina treba da živi i sve vreme radi jedna medicinska sestra da bi zaradila ono što ste Vi ukrali za samo 10 godina! Dakle, poreklo novca koji ste sami prijavili – znamo. Taj novac direktno vodi poreklo iz džepova svih građana Srbije. Prikupili ste ga preko poreza i stavili u vaš džep. Niste odgovarali zahvaljujući „reformi sudstva“ iz 2009. godine kada ste oko 1.000 ljudi iz pravosuđa oterali na ulicu, a sve tužioce i sudije postavljali po partijskom ključu i to u opštinskim odborima stranke poznate kao „žuto preduzeće“. Što se nasilja u porodici tiče, u prilogu je službena beleška od 7. decembra 2014. godine, a tiče se brutalnog nasilja nad Ivom Đilas. Ili sam i to izmislila? Da li ste, gospodine Đilas, tukli ovu ženu, a onda i njenog oca i da li ste joj, kao što je sama prijavila, pretili rečima „Odrubiću ti glavu“? Da li se i time ponosite, kao što se ponosite, kako ste sami rekli, time što ste „zaradili“ 619 miliona evra za 10 godina vlasti? Još jednom – da, nastaviću da pričam o ovome, jer Srbija ovo nikada ne sme da zaboravi - napisala je ona na Iksu.

