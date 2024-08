PRVI STRANI DRŽAVNIK POD SVODOM MUZEUMA: Makron oduševljen Predićem i Đurom

PRVI borbeni avion "rafal" stići će u Srbiju 2028. godine, a do 2030. biće isporučena cela flota od 12 aparata koja uključuje tri dvoseda i devet jednoseda. To bi trebalo da bude dinamika isporuke letelica najnovije četiri plus generacije, čija kupovina je utanačena na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa njegovim francuskim kolegom Emanuelom Makronom.