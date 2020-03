Novosti Online | 12. mart 2020. 22:38 | Komentara: 0

Virus korona je postao glavna tema i glavna preokupacija svih. Vedrana Rudan je na svom sajtu objavila kolumnu koju vam prenosimo u celosti.

"Korona je provalila u svačiji život. Divlja širom sveta, ljudi su izbezumljeni. Ja sam među njima. Na portalima gledam stručnjake koji sve znaju o virusima. Nikome od njih ne verujem. Problem je u meni. Otkako živimo u Hrvatskoj svakoga dana vidimo kako baš ništa ne funkcioniše.Škole u raspadu, bolnice iz vremena Austro-Ugarske, ministri jezivi, ovaj pretposlednji žešće se bavio građevinarstvom nego medicinom. Hrvatska za Katoličku crkvu odvaja 720 miliona evra godišnje, zato nas je Bog spasio onog strašnog ministra?Meni se ministar Vili Beroš jako sviđa, draga mi je i epidemiologinja Alemka Markotić koja nam se često obraća, ali toliko smo se puta opekli sa našim ministrima zdravlja da me ni ministar ni gospođa nisu smirili.Srećom, poznajem načelinka Klinike za plućne bolesti Jordanovac akademika Miroslava Samaržiju. Lik je fenomenalan. Što je on dosad učinio za hrvatsko zdravstvo i šta će za njega još učiniti možda ćemo jednom saznati.Neću sada o tome. Nazvala sam ga. Saznala sam da u Hrvatskoj ima dovoljno respiratora. Ima ih 500. Doduše, našalio se i rekao da kad bismo ih poželeli kupiti više, svaki košta tridesetak hiljada eura, to ne bismo mogli jer ih na tržištu nema.Akademik Samaržija je potpuno siguran da ekipa koja trenutno vodi nacionalnu akciju spašavanja funkcioniše fenomenalno. Hrvatska koronu drži za rogove, ako se bolest otme Akademik zna da će se naši lekari s tim moći nositi.Jedini je lekar u Hrvatskoj kome verujem bez ostatka. Zato svoju koronu očekujem zatvorena u kući. Rukujem se samo sa svojom mačkom. U kafiće ne odlazim, čak ni frizeru iako bih volela, ako umrem, biti leš s frizurom.I još mi je akademik Samaržija rekao: “Moramo čuvati jedni druge.”Koliko empatije i dobrote ima u rečenici koju je izrekao čovek čija će glava, ako se stvari otmu kontroli, svakodnevno biti u torbi. U slučaju veće frke od ove u kojoj jesmo Klinika za plućne bolesti Jordanovac bit će na prvoj crti fronta u čuvanju onih koji nisu imali sreće.U mračini u kojoj se danima gubim tražila sam čoveka. Našla sam Čoveka."