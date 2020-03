NovostiOnline/E.V.N. | 20. mart 2020. 11:16 > 17:07 | Komentara: 0

Policija je u noći između četvrtka i petka uhapsila Valjevce B. B. (49), N. Ž. (20) i N. Đ. (26), osumnjičene za nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.



Određen im je pritvor do 30 dana i upućeni su u zatvor u Požarevcu. U toku prošle noći u Ubu je uhapšena tridesetogodišnja žena zbog kršenja zabrane kretanja. U petak pre podne, saznajemo nezvanično, uhapšen je i sedamdesetpetogodinjši muškarac u Lajkovcu.





Dvojica muškaraca, nezvanično saznajemo, bili su na ulici u valjevskom naselju Peti puk. Mladić je u blizini parka šetao psa, a treći muškarac legitimisan je u Ulici vladike Nikolaja. Pravdali su se da navodno nisu bili obavešteni da je na snazi zabrana kretanja od 20 časova do pet ujutro. Jedan od njih policiji je rekao da ne smatra da je korona virus opasan i da nema potrebe da bude u izolaciji.





NA PODRUČJU JUŽNOBAČKOG OKRUGA UHAPŠENO 28 OSOBA



POLICICIJA je na području Južnobačkog okruga uhapsila 28 osoba osumnjičenih da su kršili propise o zabrani kretanja i samoizolaciji koja im je određena.



Dvadeset šest osoba je zatečeno na ulicama Novog Sada, Vrbasa, Bečeja, Beočina, Temerina, Bača i Žablja, kao i na auto-putu, u vreme zabrane kretanja na javnim mestima. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnim javnim tužilaštvima.



Novosadska policija je protekle noći na ulicama zatekla petoro maloletnika, među kojima su, kako saznajemo, bile i tri tinejdžerke. One su se pravdale da su izašle napolje, jer su htele malo da se druže. I pored izričite zabrane da napuštaju svoje domove, šestoro Novosađana starijih od 65 godina je bilo na ulici, pravdajući se raznim izgovorima. Jedan od njih 85-godišnjak zatečen kod SPENSA, čuvare reda je ubeđivao da je morao da izađe i ode kod frizera da se ošiša.



Stanovnik Petrovaradina (69) iz kuće je krenuo automobilom, verovatno misleći da će uspeti da prođe neopaženo, ali je usput izazvao saobraćajnu nezgogu, udarivši u vozilo na parkingu, te je dobio i prijavu za ugrožavanje saobraćaja.



Na Temerinskom putu u četvrtak uveče oko 21 sat, muškarac i njegova nevenčana supruga su videvši policijsku patrolu pokušali da im umaknu i da izbegnu krivičnu prijavu, ali su ih čuvari reda, ipak, sustigli.



Zbog nepoštovanja mera samoizolacije, policija je odredila zadržavanje do 48 sati i dvojici meštana Vrbasa i Bača. Jednom od njih, sudija za prethodni postupak odredio je pritvor, do 30 dana, a drugom je izrečena mera zabrane napuštanja stana.



Zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, tako što su boravili na javnim mestima, suprotno propisima o ograničenju i zabrani kretanja, protiv još jedanaest osoba biće podnete krivične prijave, u redovnom postupku. (Lj.P.)









PREKRŠENA IZOLACIJA





Četiri osobe iz Bujanovca prekršile su meru samoizolacije potvrđeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu. Dve osobe starosti 47 i 48 godina, u jutarnjim satima prekršili su meru samoizolacije koja je bila nužna jer su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, tačnije sa jedinim pacijentom kod koga je potvrđen korona virus u Pčinjskom okrugu. Druge dve osobe starosti 59 i 54 godina prekršila su meru samoizolacije po neposrednom dolasku iz Švajcarske. (J.S.)









KUĆNI PRITVOR ZBOG NOĆNOG ŠETANjA





POŽAREVAC - Na predlog osnovnog javnog tužioca, sudija za prethodni postupak protiv M.P. (20) iz Požarevca izrekao je meru zabrane napuštanja stana u trajanju od tri meseca, jer je prekršio zabranu kretanja građana u periodu od 20 do 5 sati. Njega je 19. marta, oko 22.30, policijska patrola zatekla da se kreće Ulicom Veljka Dugoševića u Požarevcu. Sud je odredio da poštovanje navedene mere, pored poverenika za izvršenje krivičnih sankcija, kontroliše i Policijska uprava Požarevac. (D.N.)





U SUBOTICI I PORED ZABRANE SEDE U KAFIĆU



Osnovni sud u Subotici izdao je mere zabrane napuštanja stana za dvoje penzionera starijih od 65 godina, koji su prekršili zabranu kretanja. Njih i još šest lica, koji su još u procesu, policija je tokom dana zatekla u kafiću i na ulici i procesuirala nadležnom sudu i tužilaštvu.



- Izrečene su dve mere zabrane napuštanja stana uz telefonski nadzor koje će trajati dok god bude potrebno a ukoliko to prekrše odrediće im se pritovor. Pored toga, imamo predlog tužilaštva za još šest lica starijih od 65 godina – kaže Rozalija Tumbas, predsednica Osnovnog suda u Subotici. – Imamo rešenja za dva lica koja su prkršila zabranu kretanja od 20 časova, jednom je određen pritvor od 30 dana a jednom mera zabrane napuštanja stana. Privedeno je i jedno lice koje je prekršilo mere izolacije, koje će biti smešteno u karantinski smeštaj.





Nadležni apeluju na građane da ozbiljno shvate sve propisane zabrane jer je policija na sve strane i tužilaštvo podnosi prijave. (J.L.)









UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG KRŠENjA POLICIJSKOG ČASA, ZA DVOJE PENZIONERA ZABARANA IZALSKA IZ KUĆE





Tokom prethodne noći u Smederevu su uhapšene dve osobe koje su prekršile zabranu kretanja od 20,00 časova do 5 izjutra. Njima je odmah oređen pritvor, i sprovedeni su na izdražavanje kazne, saznajemo u osnovnom tužilaštvu uSmederevu.



Policija je, takođe, u petak tokom popodneva na ulici zatekla starijeg muškarca i ženu koji su pošli u nabavku namirnica. Njima je nadležno tužilaštvo izreklo meru zabrane napuštanja stana bez elektronskog nadzora.



Prema informacijama iz policije i tužilaštva u Smederevu, stariji od 65 godina i dalje krše u veikoj meri zabranu kretanja. (J.I.)









VIŠE HAPŠENjA U BORSKOM OKRUGU: MLAĐI ŠETAJU NOĆU, STARIJI DANjU





BORSKI OKRUG - Pripadnici Policijke uprave u Boru i ispostavama u Negotinu, Kladovu i Majndapkeu zbog kršenja zabrane kretanja i kršenja policijskog časa uhapsili su više osoba. Negotinac A.R. (76) uhapšen je danas u Negotinu jer je prekršio zabranu kretanja, pa je zatečen kako se u vreme kada to nije dozvoljeno šeta ulicama. Nakon saslušanja određena mu je mera zabrane napuštanja stana.





Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva iz Negotina, O.L. (23) iz Kladova, K.P. (23) iz Kladušnice i J.Ž. (25) iz Kladova jer su ih zatekli na ulici u vreme policijskog časa. Kako su u međuvremenu pooštrene mere ovoj trojici mladića je, na predlog Osnovnog javnog tužilaštva, Osnovni sud odredio pritvor u trajanju do 30 dana.





Prethodno veče u Kladovu je uhapšen G.T. (37) zato što je ovaj muškarac u sredu veče zatečen u Kladovu u 20 sati i 45 minuta, u vreme zabrane kretanja na javnim mestima. Njemu je, saslušanja, određena mera zabrane napuštanja stana.





I protiv trojice Majdanpečana podneta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su u sredu uveče izvršili krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Policija ih je prilikom obilaska Majdanpeka, pronašla u 22 sata u jednom majdanpečkom kafiću. Kako su rekli na saslušanju u Opštinskom javnom tužilaštvu Negotin, odeljenje u Majdanpeku, oni su se u vreme početka policijskog časa zatekli u kafiću čiji je vlasnik jedan od njih, pa su rešili da u tom objektu ostanu do isteka zabrane kretanja na javnim mestima.





U Majdanpeku su u vreme zabrane kretanja starijima od 65 godina zatečeni i P.S. (76), kao i D.M. (72), obojica iz Mosne. I njima je određena zabrana napuštanja stana.

UHAPŠENI ZA VREME POLICIJSKOG ČASA





LESKOVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su sedam osoba, dok su protiv jedne podneli krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.





Uhapšeni su P.Đ. (35), M.K. (34) iz okoline Bojnika, T.P. (29) iz Sombora, V.C. (35), B.S. (48), R.A. (28) i Ž.S. (25) iz Leskovca, dok je protiv muškarca (78) podneta krivična prijava.





Policija je osumnjičene zatekla na ulicama na području Jablaničkog upravnog okruga za vreme trajanja policijskog časa.







NAPUŠTALI KUĆE UPRKOS ZABRANI





Leskovac - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, po nalogu nadležnog tužilaštva, uhapsili su tri osobe, dok su protiv šest podneli krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.





Uhapšeni su D.R. (67) i S.S. (67) iz okoline Leskovca i D.K.(74) iz okoline Vlasotinca.

Policija ih je zatekla na ulici, čime su prekršile Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije. (I.M.)





PRIVEDENO JOŠ ŠEST OSOBA U PROKUPLjU





Pripadnici policije u Prokuplju, po nalogu nadležnog tužilaštva, uhapsili su M. K. (19), N. P. (15) i S. B. (20) iz Kuršumlije, kao i Lj. M. (45), S. M. (43) i N. M. (21) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Naime, kako se navodi u saopštenju za javnost prokupačke policije, njih je policija u četvrtak uveče za vreme trajanja policijskog časa zatekla u dva automobila u Žitorađi.Oni su, uz krivične prijave, privedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju. Inače, ovo je drugi slučaj hapšenja u Toplici zbog nepoštovanja policijskog časa,a samo noć ranije, takođe pripadnici prokupačke policije po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivične prijave protiv četiri osobe iz Bojnika, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Policija je , takođe, za vreme policijskog časa, u Žitorađi, u automobilu zatekla muškarce starosti od 18 i 32 godine i žene starosti od 28 i 39 godina. (D.Z.)