MILAN Gurović, bivši košarkaš i reprezentativac biće u petak priveden na saslušanje u Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da je pretukao suprugu Tanju i njihovu šesnaestogodišlju ćerku Milicu, odnosno da je počinio nasilje u porodici. Nažalost, slučaj nasilja u porodici Gurović nije i jedini među poznatima u Srbiji.

Naime, sada već bivši suprug Nataše Bekvalac, IT stručnjak Luka Lazukić, osuđen je u aprilu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na osam meseci zatvora, uslovno na tri godine, zbog telesnih povreda koje je naneo pevačici. Lazukiću se na teret stavljalo da je u noći između 13. i 14. aprila prošle godine, pretukao Bekvalčevu u stanu na Dedinju. Na suđenju je tvrdio da to nije tačno, da je ona sve to smišljeno organizovala sa svojim pi-ar timom.

Baletan Goran Stanić, tadašnji suprug glumice Mine Lazarević, zaključio je u septembru 2015. sa Prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu sporazum o priznanju krivice za krivično delo nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja vatrenog oružja, kao i veće količine municije, po kojem je osuđen na godinu dana kućnog zatvora. Stanić je u porodičnom stanu napao suprugu, a zatim pucao sa terase iz oružja za koje nema dozvolu.

Pred sudom se našao i Nikola Pavlović, bivši suprug nekadašnje pevačice grupe "Models" Ivane Stamenković Sindi. Postupak se vodio zbog optužbi da je tokom 2012. godine davio Stamenkovićevu, koja je zadobila i povrede glave od udaranja u zid.