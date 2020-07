Novosti Online | 06. jul 2020. 20:08 |

INFEKTOLOG Goran Stevanović upozorio je građane da je sve veći broj pacijenata između 30 i 50 godina sa ozbiljnom kliničkom slikom i ozbiljnim pneumonijama. On je apelovao na građane da se jave kovid ambulantama čim se pojave simptomi i redovno javljaju ukoliko im se stanje pogorša, kako bi na vreme bili upućeni na dalje lečenje.Stevanović je objasnio da neki kovid pacijenti od početka imaju simptome, dok drugi imaju usporen tok bolesti koji traje nekoliko dana, a potom se pogoršava.- Apelujem na one koji se odmah jave kovid ambulantama i dobiju simptomatsku terapiju i uputstvo da se jave u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja, da to i urade, pa makar se i svaki drugi dan javljali. Tok bolesti je kod nekih bolesnika nepredvidiv i neophodno je javljanje - istakao je Stevanović.On je poručio građanima da vode računa o svom zdravstvenom stanju, i da ukoliko ne mogu da smanje temperaturu dva ili tri dana za redom, ako osete tegobe sa disanjem ili jaku malaksalost, da se odmah jave kako bi se uradili dodatni pregledi i da bi bili upućeni na dalje lečenje.- Sada su kliničke slike takve da zahtevaju dugotrajniju terapiju i to su razlozi zašto su nam potrebni dodatni bolnički kapaciteti. Trudimo se da idemo bar jedan dan ispred epidemije i da niko od pacijenata ne ostane bez mesta u bolnici. Sigurno ćemo to uspeti u naredna dva tri dana, a u narednom periodu zavisi od svih nas i poštovanja svih mera - naglasio je direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije.- U ovom talasu sada viđamo kliničke slike koje zahtevaju dugotrajniju terapiju, to su ozbiljni bolesnici koji zahtevaju dve i tri nedelje lečenja, to je razlog zašto su na m neophodni dopunski bolnički kapaciteti - rekao je dr Stevanović.Građane je pozvao da kontakte svedu na najmanju moguću meru, i da odlože sva nepotrebna putovanja i proslave.(Mondo)