Jaka kiša, pa sunčani dani idealni su uslovi koji najavljuju invaziju komaraca, pre svega pored reka koje su imale visok vodostaj.Najviše će ih biti u Novom Sadu i duž Dunava, što znači i u Beogradu.Profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta u Beogradu, izjavio je da brojnost rečnih komaraca, onih koji nas najviše uznemiravaju u gradovima, zavisi od vodostaja reka.Ove godine, kaže, imamo nizak vodostaj i dosta manji broj komaraca, ali njihova izvorišta su prisutna duž reka.Rečni komarci polažu jaja na vlažnu obalu i da bi se ta izvorišta aktivirala neophodno je da ih voda prekrije, objasnio je profesor Tomanović i dodao da jaja mogu da budu aktivna i deset godina."Ove kiše dovode do postepenog povećanja vodostaja i to je sada dvostruko manje od nivoa redovne odbrane od poplava kada je najpogodniji vodostaj za razvoj visokih brojnosti komaraca", rekao je Tomanović.Trenutno je, navodi, vodostaj nizak, ne zna se šta će se dešavati naredne dve, tri nedelje, ali može doći do aktiviranja izvorišta rečnih komaraca.Komarci prenose više od 30 vrsta bolesti i oni se moraju suzbijati, rekao je pofesor i dodao da ove godine suzbijanje komaraca u Beogradu prvi put sprovodi preduzeće "Gradska čistoća"."Uglavnom se radi sa zemlje i to je bezbednije, ali je dosta komplikovano. Beograd ima dve velike reke, neuređene obale i komarce treba suzbijati tako da to bude održivo i da se koristi što manje pesticida i insekticida", rekao je Tomanović.U tretiranju komaraca upotreba hemikalija treba da bude svedena na najmanju moguću meru", istakao je profesor.Do sredine avgusta očekuje se porast i kućnih komaraca, to su oni koji nam prave problem kada spavamo, pa nam smeta njihovo zujanje. Tu treba eliminisati izvore vode, kaže profesor.