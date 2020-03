E. V. N. | 24. mart 2020. 00:44 |

PRETIO POLICIJI PSOM U PETROVCU na Mlavi podneta je krivična prijava protiv tridesetdvogodišnjeg muškarca zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i ometanje službenog lica, ali i zbog kršenja policijskog časa. On je, navodno, vređao oca i pretio mu da će ga izbaciti iz kuće, a zatim je, tokom policijskog časa, napustio domaćinstvo. Kada su policajci došli po njega, vređao ih je i pretio da će pustiti psa na njih. Zbog nepoštovanja policijskog časa odmah mu je izrečena novčana kazna koja je preinačena u 50 dana zatvora.

TOKOM policijskog časa, koji je u nedelju produžen za tri sata, i trajao je od 17 do 5 sati ujutro, policija je na teritoriji cele Srbije zatekla 250 ljudi, koji su bili izvan svojih domova. Od tog broja, protiv njih 140 podnete su krivične prijave nadležnim tužilaštvima i oni su procesuirani.U nedelju je, van vremena kada im je to bilo dozvoljeno za nabavku, na ulici zatečeno i 20 osoba, koje su imale više od 65 godina i prekršile su zabranu kretanja. Meru samoizolacije, koja im je izrečena nakon što su došli iz inostranstva, prema podacima MUP, prekršilo je 230 ljudi. Protiv njih su podnete krivične prijave za kršenje zdravstvenih propisa, a neki su odmah upućeni u jedan od zatvorskih karantina u Vršcu, Požarevcu i Pirotu. Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta, čak 480 osoba je prekršilo ovu zdravstvenu naredbu. Od tog broja 70 njih je "završilo" u zatvorskom karantinu.Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović apelovao je na građane da poštuju mere Vlade Srbije uvedene zbog virusa i dodao da će se volonteri truditi da brzo dođu do svakoga kome je potrebna hrana ili pomoć. On je rekao da kol-centri svakodnevno imaju stotine poziva, a da se najčešće odnose na zahteve za dostavu hrane i ostalih životnih potrepština:- Trudimo se da i kroz mere psihološke prevencije i sve druge mere pomognemo onim ljudima koji su u izolaciji. Naravno, vrlo važno je da shvate da se ove mere donose da zaštite njihove živote, vrlo je važno da poštuju odredbe i mere koje donosi Vlada Srbije.Uprkos brojnim apelima i upozorenjima, propisane mere i dalje se krše. Samo u Zrenjaninu su, po tom osnovu, podnete ukupno 24 prijave. Protiv 16 ljudi podnete su krivične prijave zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima, a protiv osmoro zbog narušavanja policijskoj časa. U Nišu je u kršenju policijskog časa "uhvaćeno" šestoro ljudi. Pored toga podnete su, u poslednja četiri dana, i dve krivične prijave zbog nepoštovanja mera samoizolacije. Niška policija zatražila je pritvor i za jednog ugostitelja koji je prekršio zabranu i otvorio objekat u kojem je gostima služio hranu i piće.Pred Osnovnim sudom u Subotici do sada je zaključen jedan sporazum o priznanju krivice sa okrivljenim i izrečena mu je kazna kućnog zatvora u trajanju od četiri meseca zbog kršenja propisa o merama samoizolacije. Iz istog razloga jednom okrivljenom je izrečen pritvor u trajanju od 30 dana i on je upućen u KPZ Vršac.U Šidu policija, prilikom redovne kontrole, nije pronašla dve osobe - Z. G. (33) i M. T. (32) - na njihovim adresama. Zbog toga, oni su uhapšeni sa optužbom zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Odredđen im je pritvor od 30 dana u pritvorskoj jedinici za izolaciju.MINISTAR Stefanović je posetio volontere i pripadnike policije u beogradskoj opštini Rakovica koji su angažovani na pružanju pomoći najstarijim sugrađanima:- Došao sam u Rakovicu da se zahvalim ne samo ljudima koji svakodnevno obilaze Beograđane u ovoj opštini, već simbolično svim volonterima, policajcima i vatrogascima u Srbiji. Oni rade ogroman posao, njihova suština je da pomognu našim najstarijim sugrađanima.