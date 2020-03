B. RADIVOJEVIĆ | 20. mart 2020. 07:15 | Komentara: 0

ČETRNAESTOG dana od početka epidemije u Srbiji je registrovano još četrnaestoro inficiranih virusom korona, i ukupan broj obolelih je sada 103. Zbog činjenice da sada imamo 55 pacijenata na bolničkom lečenju, najviše u Infektivnoj klinici u Beogradu, plan zbrinjavanja obolelih prelazi u drugi fazu, a to znači da se oslobađaju nova mesta u KBC "Dr Dragiša Mišović" i Klinici za pulmologiju.





Narednih dana se očekuje dalji porast obolevanja, i zdravstveni sistem se, sa detaljnim planom zbrinjavanja, zasad u tri faze, koji je tim epidemiologa i infektologa pravio do kasno u noć, sprema za to. Sa 6.000 kreveta u bolnicama, kapacitet se diže na 10.000.





Profesor dr Branimir Nestorović, pulmolog u Univerzitetskoj dečjoj klinici u "Tiršovoj", kaže da nijednim algoritmom ne može pouzdano da se proceni kako će se uvećavati broj obolelih:





- Ako budemo imali do 30 novih slučajeva dnevno, još bolje do 50 u dva dana, to će biti dobar znak: da smo uspeli da usporimo epidemiju.





To je i cilj svih preduzetih mera - da se epidemija sa četiri do osam nedelja vremenski rastegne i do 16 nedelja. Tako bi se izbegli nagli "pikovi", odnosno velik broj obolelih na dnevnom nivou, što je izuzetno važno da se ne preoptereti zdravstveni sistem.





- Država nam je pomogla da kupimo vreme, da ne bismo došli u situaciju da imamo 1.000 obolelih dnevno - kaže profesor dr Mijomir Pelemiš, infektolog i član stručnog tima za odbranu od epidemije. - Mi sada možemo da zbrinemo i 1.000 novih slučajeva dnevno, ali pre 15 dana to nismo mogli.





Posmatrajući stanje u regionu i svetu, prof. Pelemiš kaže da je Srbija uspela da uspori epidemiju virusa korona koliko je to bilo moguće.





- Postoje razna proročanstva kako bi se mogla kretati epidemija, ali ja proročanstva ne volim - kaže profesor Pelemiš. - Imamo spremno 6.000 kreveta, iako ne želimo da imamo i toliko bolesnih, a i taj broj kreveta može da se poveća. Zdravstveni radnici su obučeni, spremni da rade po preciznim protokolima zbrinjavanja svih formi bolesti, pa i najtežih. Ali, svi moramo da shvatimo da smo u opasnosti i da se svako može zaraziti. Istina je da će duplo mlađi od mene, što mi je drago, imati lakše simptome bolesti ili ih neće ni primetiti, ali će širiti infekciju.





Doktorka Darija Kisić Tepavčević, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije, kaže da među obolelima od kovida-19 ima svih uzrasta. I lekara, potvrđuje epidemiolog dr Predrag Kon.





- Zdravstveni radnici zaraženi virusom korona izolovani su kao i oni sa kojima su bili u kontaktima - kaže dr Kon. - Nemoguće je izbeći da se medicinsko osoblje zarazi, ali ukoliko imaju bilo kakve respiratorne simptome zdravstveni radnici ne bi smeli da rade.





Naravno, ne mogu da se testiraju svi koji posumnjaju na infekciju. Do četvrtka ujutru urađeno je 506 testova. Dnevno se sad radi neuporedivo više analiza nego prvih dana po pojavi virusa.





- U početku su testirani samo oni koji su dolazili iz zaraženih područja, a sada se testiraju oni koji imaju tešku akutnu infekciju - kaže dr Kon. - Ne testiramo one sa lakim i blagim simptomima. Cilj nam je da spasavamo živote. Doneli smo racionalnu odluku, jer ne bi bilo dovoljno testova ako bi se testirali svi koji to žele.





Ista trijaža važi i za one kod kojih se potvrdi virus. U bolnicu idu oni sa izraženim tegobama, a lakši slučajevi - kući, u izolaciju.





Darija Kisić Tepavčević kaže da je prosečna starost onih upućenih na bolničko lečenje - 60 godina.





- Imamo svu terapiju koja je dostupna u svetu, izuzev jednog leka koji nigde nije registrovan, što znači da ne sme da se koristi - kaže profesor dr Pelemiš. - Svi oboleli će biti zbrinuti na najbolji način, ali svi smo u ovoj situaciji odgovorni za to što će se dešavati dalje. Videćemo kako će se virus, a tvrdim da se o njemu još ne zna sve, dalje ponašati. Sa merama koje preduzima država i našim planovima za registrovanje i lečenje obolelih, sada smo nekoliko koraka ispred situacije u kojoj se nalazimo po učestalosti obolevanja.







Foto Tanjug







SUMNjIVI DA SMANjE KONTAKTE





- U OVOJ situacije najbitnije je da pacijenti sa simptomima koji bude sumnju na infekciju virusom korona budu svesni toga da ne smeju da se kreću i da moraju da smanje kontakte, a pomoć i informacije treba da potraže od dežurnih epidemiologa - kaže dr Darija Kisić Tepavčević. - To je uslov da se uspori rast obolelih, da održimo cilj da se bolnice rasterete za one kojima je to potrebno.